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كُتّاب وآراء
رونار يحل بالسعوديّة لتوقيع عقد "تدريب الأخضر"
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد سيوقع، غدا الأحد، عقدا مع الفرنسي هيرفي رونار لتدريب المنتخب الأول.
ويراهن "الأخضر السعودي" على النجاح في خوض غمار التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
الاتحاد السعودي ذكرأنه، عقب مراسيم التوقيع، سيتم عقد مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد السعودي والمدرب الفرنسي المتنحي حديثا عن تدريب المنتخب الوطني المغربي.
وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، وفق المصدر نفسه، الكشف عن برنامج وأهداف المنتخب السعودي في المنافسات المقبلة.
جدير بالذكر أن هيرفي رونار وصل إلى السعودية اليوم السبت؛ وكان في استقباله تركي السلطان ومعيض الشهري، عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.