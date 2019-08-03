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كُتّاب وآراء
بوروسيا دورتموند يحرز "كأس السوبر" الألماني
سجل جادون سانشو هدفا وصنع آخر ليقود فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على بايرن ميونخ 2-0 والتتويج بطلا لكأس السوبر الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.
وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله باكو ألكاسير في الدقيقة 48 وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 68.
ولم يغب بايرن ميونخ عن مباراة كأس السوبر الألماني منذ عام 2012، وقد توج باللقب خلال هذه الفترة أربع مرات وخسر ثلاث مرات.
وكان بايرن ميونخ قد توج بكأس السوبر في العام الماضي إثر انتصار كبير 5-0 على آينتراخت فرانكفورت، الفريق السابق للمدرب نيكو كوفاتش، لتكون انطلاقة قوية لبايرن قبل موسم انتهى بإحرازه ثنائية الدوري والكأس.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، حقق بايرن ميونخ الفوز ست مرات مقابل ثلاثة انتصارات لبروسيا دورتموند، والتعادل مرة واحدة.
وفي آخر 6 مواجهات بين الفريقين في كأس السوبر الألماني، نال كل فريق اللقب ثلاث مرات.
والتقى الفريقان مرتين في الموسم الماضي من الدوري الألماني، حيث فاز دورتموند 3-2 ذهابًا، في حين فاز بايرن ميونخ 5-0 إيابًا.