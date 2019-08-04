"حرب تصريحات" تسبق مواجهة غوارديولا وكلوب في "الدرع الخيرية"

هسبريس - إفي

يتواجه كل من يورغن كلوب وبيب غوارديولا، وهما اثنان من المدربين الذين يمثلون تطور كرة القدم الحديثة، اليوم الأحد في أول بطولة للموسم الجديد في إنجلترا والتي سبقها عدة تصريحات من كلا المدربين وهي "كأس الدرع الخيرية" على ملعب ويمبلي بين ليفربول ومانشستر سيتي.

فالاتهام الذي وجهه المدرب الألماني لـ "المان سيتي" بأنه فريق مبني على إنفاق الملايين لصفقاته سنويا واجهه رد غاضب من المدرب الإسباني الذي ذكّر بأن منافسه قام بإنفاق 200 مليون يورو الموسم الماضي لاستعادة مجد "الريدز" وهو ما تحقق باقتناص لقب دوري الأبطال.

ويدخل ليفربول مباراة "الدرع الخيرية" بصفته وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميير ليغ"، وذلك بعدما تمكن "السيتي" من تحقيق الثلاثية المحلية في الموسم المنقضي "بطولة الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة".

وعزز "السيتي" صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودريغو هيرنانديز قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 70 مليون يورو، بينما أبرم "الريدز" صفقة وحيدة وهي المدافع الهولندي الشاب صاحب الـ17 عاما فان دن بيرغ قادما من نادي زفوله مقابل مليوني يورو.

وستكون هذه أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ "كأس الدرع الخيرية" والتي سيرتدي فيها "المان سيتي" قميصا تذكاريا بمناسبة الذكرى رقم 125 على تأسيسه، وسيفقد غوارديولا خدمات كل من الحارس البرازيلي إديرسون ومواطنه فرناندينيو الفائزان مؤخرا ببطولة كوبا أمريكا مع السليساو وذلك لعدم جاهزيتهم بالشكل المطلوب.

وعلى جانب آخر سيفتقد كلوب خدمات المهاجم السنغالي ساديو ماني، وصيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ولذا لن يتمكن من الدفع بالثلاثي الهجومي المتألق المكون من ماني ومحمد صلاح وفيرمينو.

ويدخل "الريدز" أولى مباريات الموسم الجديد وتدور حوله الكثير من الشكوك وظهور دفاعه بشكل سيئ بعد النتائج السيئة التي حققها خلال الفترة التحضيرية بعدما تعادل أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي وهزيمته أمام كل من بروسيا دورتموند وإشبيلية ونابولي، ولم تتحسن صوراه إلا بعودة كل من صلاح وفيرمينو في مباراة ليون الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر، ظهر "السيتي" بشكل أكثر انتظاما وأيضا استعاد أحد مراكز قوته بعودة النجم البلجيكي كيفين دي بروين بعد التعافي من الإصابة.

ولم يلتق الفريقان على ملعب "ويمبلي" من قبل سوى في مناسبة واحدة وهي نهائي بطولة كأس الرابطة عام 2016 والتي فاز بها "المان سيتي" بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. ويبحث غوارديولا عن تحقيق اللقب السادس لهذه البطولة بينما يبحث كلوب عن اللقب السادس عشر لفريقه بهذه البطولة.

وفيما يلي التشكيل المحتمل لكلا الفريقين: ليفربول: أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وماتيب وفان ديك وروبرتسون وفابينيو وهندرسون وفينالدوم وشاكيري وصلاح وفيرمينو.

مانشستر سيتي: برافو وووكر وستونز ولابورت وميندي وغوندوغان ودي بروين وسيلفا وبرناردو سيلفا وستيرلينغ وأغويرو.