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كُتّاب وآراء
ميلان يتعاقد مع أفضل لاعب في كأس إفريقيا للأمم
أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، ضم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر من صفوف إمبولي.
ولم يكشف ميلان عن القيمة المالية لصفقة ضم بن ناصر؛ ولكن يعتقد أنها بلغت 16 مليون يورو.
واجتاز نجم منتخب الجزائر، البالغ من العمر 21 عاما، الكشف الطبي بنجاح في "أ. سي. ميلانو" ثم وقع عقدا مدته خمسة أعوام مقابل راتب سنوي يبلغ مليونا و500 الف يورو.
وحصل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، وذلك عقب تتويج منتخب بلاده بلقب "مصر 2019" بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بالقاهرة.
وقدم بن ناصر أداء رائعا خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله المهاجم بغداد بونجاح في مرمى السنغال.