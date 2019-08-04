الظهير الأيسر جونيور فيربو يدخل "قلعة كاتالونيا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي برشلونة الاسباني تعاقده، اليوم الأحد، مع الظهير الأيسر جونيور فيربو، اللاعب السابق بنادي ريال بيتيس، بناء على اتفاق يستمر 5 سنوات.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه: "توصل ناديا برشلونة وريال بيتيس الى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب جونيور فيربو مقابل 18 مليون يورو. سيوقع اللاعب عقدا للسنوات الخمس القادمة، حتى 30 يونيو 2024، مع بند جزائي يبلغ 200 مليون يورو".

واضاف المصدر نفسه: "يعتبر جونيرو فيربو، بعمر الثانية والعشرين، أحد أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في مختلف أنحاء أوروبا".

ولد جونيور فيربو في جمهورية الدومينيكان، ونشأ في فرق الفئات العمرية في بيتيس، وهو يحمل بالتالي الجنسية الإسبانية أيضا، ويدافع حاليا عن الوان منتخب إسبانيا تحت 21 عاما؛ الذي توج أخيرا بطلا لقارة أوروبا.

وبات فيربو رابع لاعب ينضم الى صفوف الفريق الكاتالوني، هذا الموسم، بعد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وصانع الألعاب الهولندي فرانكي دي يونغ والحارس البرازيلي نيتو.