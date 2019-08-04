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الرئيسية | رياضة | نادي مانشستر سيتي ينتزع درع الاتحاد الإنجليزي

نادي مانشستر سيتي ينتزع درع الاتحاد الإنجليزي

نادي مانشستر سيتي ينتزع درع الاتحاد الإنجليزي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 04 غشت 2019 - 17:21

توج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي على حساب نادي ليفربول.

وجاء انتصار "السيتي" عقب فوزه بركلات الترجيح على "اللّيفر"، بحصة 5 ـ 4، خلال التباري على أرضية "ملعب ويمبلي".

وتقدم رحيم سترلينغ، لاعب ليفربول السابق، بهدف لسيتي في الدقيقة 12، مانحا الأفضلية لبطل الثلاثية المحلية الموسم الماضي، وأدرك المدافع البديل جويل ماتيب التعادل لبطل أوروبا ليفربول بضربة رأس؛ في الدقيقة 77.

ورد إطار المرمى محاولتين من ثنائي ليفربول محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، في الشوط الثان،ي كما سدد سترلينغ كرة في القائم.

وأنقذ كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، كرة من على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع؛ بعد ضربة رأس من المصري محمد صلاح.

وسجل سيتي ركلات الترجيح الخمس بنجاح؛ بينما أهدر جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول الركلة التي سددها.

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