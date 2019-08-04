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كُتّاب وآراء
برشلونة يحرز كأس "غامبر" بالفوز على أرسنال
فاز فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على نظيره فريق أرسنال الإنجليزي 2-1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما في بطولة كأس "جوان غامبر".
وكان أرسنال هو البادئ بالتسجيل عن طريق بيير إيمريك أبوباميانغ في الدقيقة 37 ،وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس، لاعب أرسنال، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
يذكر أن هذه هي النسخة 54 لبطولة كأس جوان غامبر، وهي بطولة ودية تقام من مباراة واحدة، يستضيفها نادي برشلونة، في غشت من كل عام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها برشلونة فريق أرسنال في البطولة، وهي أول مشاركة لفريق إنجليزي بها منذ عام 2009 عندما شارك فيها مانشستر سيتي.
وتم تسمية هذه البطولة تكريما لجوان غامبر أحد الأعضاء المؤسسين لنادي برشلونة، ولاعبه السابق ورئيسه السابق.
ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 16 من الشهر الجاري، فيما يبدأ أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.