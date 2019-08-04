بيتيس الإسباني يتغلّب على الرجاء في لقاء ودي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

فاز فريق ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، بهدف نظيف على حساب نظيره الرجاء الرياضي البيضاوي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وانطلقت مجريات المواجهة على وقع تبادل مناورات هجومية من الجانبين، كانت الأبرز منها من جانب عناصر الرجاء الرياضي، حيث هدد رفاق العميد محسن متولي، شباك الفريق الإسباني في أكثر من كرة وكانوا قريبين من هز الشباك، قبل أن يرد عليها بيتيس بكرة مماثلة في حدود الدقيقة 11 عن طريق اللاعب لورينزو مورن.

وفي حدود الدقيقة 17، ضيع سفيان رحيمي، أبرز فرصة سانحة للتهديف بعد تمريرة محكمة من رفيقه محمود بنحليب، غير أنه لم يحسن التعامل مع اللمسة الأخيرة، ليفوت بذلك فرصة إحراز أولى أهداف المباراة.

وشهد نسق الجولة الأولى تراجعا في الربع ساعة الأخيرة رغم تسجيل بعض المناورات الهجومية، حيث اضطر الحكم نور الدين الجعفري لإطلاق صافرته في العديد من المرات بسبب بعض الإلتحامات بين عناصر الفريقين، قبل أن تنهي صافرته تفاصيل النصف الأول بالتعادل السلبي.

وتواصلت المناورات الهجومية للفريقين مع بداية مجريات الجولة الثانية بحثا عن أولى الأهداف، غير أن الفعالية والواقعية الهجومية غابت عنهما، ليبدأ مدرب الفريق الإسباني سلسلة تغييراته، في الوقت الذي اختار ربان الرجاء الحفاظ على نفس التشكيل وتأخير التبديلات إلى غاية الربع ساعة الأخيرة، حيث غير باتريس كارتيرون، الفريق بكامله.

وفي حدود الدقيقة 74، عاد سفيان رحيمي، ليضيع كرة هجومية أخرى كانت سانحة للتهديف، بعد انفراده بالحارس روبليس، إلا أن تألق هذا الأخير أبقى شباك الفريق الإسباني نظيفة، قبل أن يتمكن هذا الأخير من إحراز هدف الفوز في حدود الدقيقة 88 عن طريق رأسية مركزة من اللاعب راوول كارسيا دوهارو.