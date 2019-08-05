لقجع يكشف المخطط الجديد لهيكلة جامعة كرة القدم

هسبورت - محمد أمين متبار (صور: منير محيمدات)

كَشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، عن مخططه الجديد لهيكلة جامعة كرة القدم عبر تقسيم وتوزيع المهام على أربع عُصب كل حسب اختصاصه، وذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع الأندية الوطنية عبر فتح ورشات للنقاش.

وأشار لقجع خلال كلمته الافتتاحية إلى ضرورة استقلالية العصبة الاحترافية لكرة القدم، عبر منحها كامل الصلاحيات لاتخاذ قراراتها بشكل ذاتي، وتكليفها بالعمل على مستوى التسويق من أجل إيجاد مداخيل إضافية، مشيرا إلى أن الأمر ذاته سيتحقق مع عصبة الهواة، إضافة إلى خلق عصبتين، واحدة خاصة بالكرة النسوية والثانية بالكرة الشاطئية وكرة القدم المصغرة.

وطَالَبَ رئيس الجامعة الأندية الوطنية بالتفكير في مقترحات عَملِيّة لإصلاح أعطاب كرة القدم الوطنية والتحلي بالشجاعة للاعتراف بالأخطاء المرتكبة طيلة السنوات الماضية.

وشدَّد لقجع على ضرورة انخراط الأندية في تطوير بنياتها التحتية وتطوير التكوين عبر الارتقاء بمستوى تكوين المدربين والمؤطرين في مرحلة أولى، مضيفا أن كل هذه التفاصيل ستتيح للجامعة الاشتغال على 3 محاور كبرى، وهي التكوين والعلاقات الدولية والأمور المالية والتسويق.

وأضاف "يجب إعادة النظر في تمثيليتنا على مستوى الكونفدرالية الإفريقية وتعزيز ذلك على مستوى اللجان، وكذا في الاتحاد الدولي والاتحاد العربي لكرة القدم".

وشَارَكَ ممثلو الأندية الوطنية والمدربون والأطر الحاضرة في 4 ورشات، تَهُمّ عصبة كرة القدم الاحترافية والهواة والكرة النسوية وكرة القدم المختلفة (الكرة الشاطئية وكرة القدم المصغرة)، بهدف التسريع في وتيرة إخراج هذه العصب في حلة جديدة لحيز الوجود انطلاقا من الجمع العام المقبل لجامعة كرة القدم.

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