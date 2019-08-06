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الرئيسية | رياضة | حكيمي ورفاقه يقرّبون زياش من بايرن ميونيخ

حكيمي ورفاقه يقرّبون زياش من بايرن ميونيخ

حكيمي ورفاقه يقرّبون زياش من بايرن ميونيخ
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 11:45

عاد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم للاهتمام مجددا بخدمات الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، من أجل تدعيم صفوفه وتقويتها تأهبا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وبمجرد هزيمة الفريق البفاري بهدفين دون رد أمام زملاء المغربي أشرف حكيمي، برسم السوبر الألماني، عادت إدارة العملاق البفاري لتحدد المايسترو حكيم زياش كأحد العناصر التي يجب التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المكتب المسير للبايرن عاد ليهتم من جديد بصانع ألعاب الأسود، حيث ربط الاتصال بنظيره في أياكس الهولندي بغية الاستفسار عن حكيم زياش وإمكانية ضمه خلال الانتقالات الحالية، خصوصا بعد الصعوبات التي واجهت البايرن في إغلاق صفقة ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن إدارة الفريق الألماني اقتنعت بضرورة تدعيم خط الوسط الهجومي بعدما تبين خلال لقاء القمة أمام بروسيا دورتموند ضعف الفريق في صناعة اللعب وخلق المحاولات بالثلث الأخير من الملعب، ما أثر على الخط الهجومي.

من جانبه، اعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، هزيمة الفريق البافاري بمثابة مؤشر على ضرورة تعزيز صفوف الفريق قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

ووجد المهاجم البولندي صعوبة في صناعة فرص تهديفية حقيقية أمام دفاع أسود الفيستفال، ما دفعه إلى المطالبة بمزيد من النشاط في سوق انتقالات اللاعبين.

وقال ليفاندوفسكي أثناء حديثه لوسائل الإعلام الألمانية: "يمكن رؤية أننا نعاني من مشكلات، اللاعبون الشبان المتواجدون على مقعد البدلاء لديهم إمكانيات كامنة، هذا حقيقي، ولكن أحيانا يكونون بحاجة إلى أن تتواجد بينهم عناصر قادرة على تقديم المساعدة الفورية أو إعطاء الحافز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محلل متواضع الثلاثاء 06 غشت 2019 - 12:05
.....(صانع ألعاب الاسود)...اي صانع العاب على من تضحكون لم يقدم شيئا للمنتخب يحب التفرد بالكرة لا ضيع اهدافا بسبب انانيته وعدم إعطاءه كرات لأصدقائه فيها نسبة التسجيل عالية...مللنا من هؤلاء نريد منتخبا من البطولة والمحترفين الذين تكونوا في المغرب مثل حمدالله والياميق واكوزول والكعبي ونايف أكراد لا نريد المزدادين في اوربا.
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-8
2 - عيسى الثلاثاء 06 غشت 2019 - 12:10
و شفتوا آطوماتيك نزلت الخبر لي تحت منوا خرج علينا
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-4
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