حكيمي ورفاقه يقرّبون زياش من بايرن ميونيخ

أوعنا بلعيد

عاد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم للاهتمام مجددا بخدمات الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، من أجل تدعيم صفوفه وتقويتها تأهبا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وبمجرد هزيمة الفريق البفاري بهدفين دون رد أمام زملاء المغربي أشرف حكيمي، برسم السوبر الألماني، عادت إدارة العملاق البفاري لتحدد المايسترو حكيم زياش كأحد العناصر التي يجب التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المكتب المسير للبايرن عاد ليهتم من جديد بصانع ألعاب الأسود، حيث ربط الاتصال بنظيره في أياكس الهولندي بغية الاستفسار عن حكيم زياش وإمكانية ضمه خلال الانتقالات الحالية، خصوصا بعد الصعوبات التي واجهت البايرن في إغلاق صفقة ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن إدارة الفريق الألماني اقتنعت بضرورة تدعيم خط الوسط الهجومي بعدما تبين خلال لقاء القمة أمام بروسيا دورتموند ضعف الفريق في صناعة اللعب وخلق المحاولات بالثلث الأخير من الملعب، ما أثر على الخط الهجومي.

من جانبه، اعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، هزيمة الفريق البافاري بمثابة مؤشر على ضرورة تعزيز صفوف الفريق قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

ووجد المهاجم البولندي صعوبة في صناعة فرص تهديفية حقيقية أمام دفاع أسود الفيستفال، ما دفعه إلى المطالبة بمزيد من النشاط في سوق انتقالات اللاعبين.

وقال ليفاندوفسكي أثناء حديثه لوسائل الإعلام الألمانية: "يمكن رؤية أننا نعاني من مشكلات، اللاعبون الشبان المتواجدون على مقعد البدلاء لديهم إمكانيات كامنة، هذا حقيقي، ولكن أحيانا يكونون بحاجة إلى أن تتواجد بينهم عناصر قادرة على تقديم المساعدة الفورية أو إعطاء الحافز".