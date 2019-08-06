بارما يقترب من ضم اللاعب المغربي أنس شويعر

أوعنا بلعيد

يرغب فريق بارما الإيطالي لكرة القدم في التعاقد مع المغربي أنس شويعر، لاعب لانس الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع "ميركاتو 365"، نقلا عن مصادر إيطالية، فقد وصلت المفاوضات مراحل متقدمة بين إدارة الناديين، وأصبح اللاعب بذلك قريبا من الخروج من ناديه الحالي.

ويريد الطاقم التقني لفريق ديجون الفرنسي، الممارس في القسم الأول، التعاقد بدوره مع اللاعب البالغ من العمر 20 سنة، لتعويض رحيل نجمه ويسلي سعيد.

وتألق اللاعب المذكور بشكل لافت مع بداية الموسم الحالي، وقاد فريقه" لانس" إلى تحقيق الفوز في أول جولتين، بعدما سجل هدف الانتصار في آخر دقائق المباراة الأولى الأسبوع الماضي أمام لومان "2-1" حين دخل بديلا في آخر 20 دقيقة.

وعاد النجم المغربي الشاب ليقود ناديه إلى تحقيق الفوز أول أمس السبت، وهذه المرة أمام غانغون، عندما سجل هدفا وأعطى تمريرة "أسيست"، لينتهي اللقاء بهدفين دون رد، علما أنه شارك كبديل في آخر 20 دقيقة برسم الجولة الثانية من مسابقة "الليغ 2".