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الرئيسية | رياضة | حمد الله يسجل في تعادل النصر مع الوحدة الإماراتي

حمد الله يسجل في تعادل النصر مع الوحدة الإماراتي

حمد الله يسجل في تعادل النصر مع الوحدة الإماراتي
هسبورت - متابعة
الاثنين 05 غشت 2019 - 23:38

فرض فريق الوحدة الإماراتي التعادل 1 /1 على مضيفه النصر السعودي اليوم الاثنين على على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وتقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف للنصر في الدقيقة 17 لكن البرازيلي ليوناردو دا سيلفا أدرك التعادل للوحدة في الدقيقة 53.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الاثنين المقبل على استاد ال نهيان بنادي الوحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اليوسفي الاثنين 05 غشت 2019 - 23:52
سجل الهدف امام اعين المدرب هيرفب رونار
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13
2 - oued amlil الثلاثاء 06 غشت 2019 - 00:06
مسيرة كروية موفقة وكل المتمنيات لك للالتحاق بالمنتخب الوطني.
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11
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