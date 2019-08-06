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حمد الله يسجل في تعادل النصر مع الوحدة الإماراتي
الاثنين 05 غشت 2019 - 23:38
فرض فريق الوحدة الإماراتي التعادل 1 /1 على مضيفه النصر السعودي اليوم الاثنين على على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.
وتقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف للنصر في الدقيقة 17 لكن البرازيلي ليوناردو دا سيلفا أدرك التعادل للوحدة في الدقيقة 53.
ويلتقي الفريقان إيابا يوم الاثنين المقبل على استاد ال نهيان بنادي الوحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - oued amlil الثلاثاء 06 غشت 2019 - 00:06
مسيرة كروية موفقة وكل المتمنيات لك للالتحاق بالمنتخب الوطني.
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