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كُتّاب وآراء
"الكاف" تُعاقب الوداد والترجي والزمالك وبركان
قَرَّرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تبرئة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان، من اتِّهامات الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بعد أن اتَّهمه هذا الأخير بالاعتداء عليه عند نهاية مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الفريق البركاني ونظيره الزمالك المصري.
وجاء قرار الكونفدرالية الإفريقية بتبرئة فوزي لقجع، في ظل غياب وضعف الدلائل الكافية التي تثبت تورطه في قضية الاعتداء على الحكم الإثيوبي المذكور، ليتم طي هذا الملف بقرار من اللجنة التأديبية للكونفدرالية الإفريقية.
وأَصدرت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقوبات بالجملة في حق فريق الوداد الرياضي البيضاوي والترجي التونسي ونهضة بركان والزمالك المصري، بسبب بعض الأحداث التي شهدتها مباريات نهائي عصبة الأبطال وكأس الكونفدرالية.
وغرَّمت اللجنة المذكورة الوداد والترجي بمبلغ 15 ألف دولار لكل فريق، بسبب رمي الأنصار للشهب الاصطناعية في مباراة ذهاب نهائي العصبة، فيما تم تغريم نهضة بركان مبلغ 22 ألف دولار والزمالك المصري مبلغ 22،5 ألف دولار.
وبالإضافة إلى هذه الفرق، تم إيقاف عمر النمساوي، مدافع فريق نهضة بركان، لأربع مباريات مع غرامة مالية تقدر بمبلغ 10 آلاف دولار، وذلك بسبب سلوكه تجاه الحكم باملاك تيسيما.