24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:40
|13:38
|17:16
|20:27
|21:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حاكم سبتة: تجارة الحدود تصبّ في صالح المغرب
- الاسم الخفي لمعركة وادي المخازن
- عد أنت أيضا يا ترامب... فالأرض للهنود!
- الاستبدَاد وَالحُريَّة عند طه حسين
- الأمازيغية في المواقع الرسمية
من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)
مجلس حقوق الإنسان يصرف 9 ملايير لضحايا "سنوات الرصاص" (5.00)
"العمة خوانيتا".. مربّية إسبانية أنقذت وليّ العهد في انقلاب الصخيرات (5.00)
- برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات" - (193)
- شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان - (96)
- هيئات مغربية تنتقد تعامل السطات الجزائرية ضدّ "الرّاية الأمازيغية" - (69)
- علامات تشوير في أكادير بحرف "تيفيناغ" تجلب ارتياح نشطاء أمازيغ - (65)
- الأردن يلغي قرار منع المغربيات من دخول البلاد دون رُفقة "محرم" - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فجر: عُدت إلى خيتافي للتألق في الدوري الإسباني
كشف فيصل فجر، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنه كان يرغب في العودة إلى نادي خيتافي، معلنا في ندوة صحافية لتقديمه كلاعب بالنادي الإسباني، الثلاثاء، أنه رحل عن الفريق في 2018 لأسباب أسرية وأنه كان يرغب في العودة.
وشدد اللاعب المغربي على أنه كان يرغب في العودة إلى خيتافي للقاء "المجموعة الرائعة من الزملاء، هنا شعرت بأنني وسط أسرة، لكني اضطررت للرحيل".
وانتقل فجر إلى النادي المدريدي هذا الصيف بعد موسم قضاه في صفوف "كان" الفرنسي الذي نزل إلى الدرجة الثانية، وقبلها كان مع الفريق الإسباني الممارس في الدرجة الأولى من "الليغا".
وأكد الدولي المغربي أنه قدم للفريق من أجل الفوز بالمباريات واحتلال مراكز متقدمة في سبورة الترتيب، مشددا على أنه كأي لاعب يمتلك الرغبة الكبيرة في الانتصار.