فجر: عُدت إلى خيتافي للتألق في الدوري الإسباني

هسبريس من الرباط

كشف فيصل فجر، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنه كان يرغب في العودة إلى نادي خيتافي، معلنا في ندوة صحافية لتقديمه كلاعب بالنادي الإسباني، الثلاثاء، أنه رحل عن الفريق في 2018 لأسباب أسرية وأنه كان يرغب في العودة.

وشدد اللاعب المغربي على أنه كان يرغب في العودة إلى خيتافي للقاء "المجموعة الرائعة من الزملاء، هنا شعرت بأنني وسط أسرة، لكني اضطررت للرحيل".

وانتقل فجر إلى النادي المدريدي هذا الصيف بعد موسم قضاه في صفوف "كان" الفرنسي الذي نزل إلى الدرجة الثانية، وقبلها كان مع الفريق الإسباني الممارس في الدرجة الأولى من "الليغا".

وأكد الدولي المغربي أنه قدم للفريق من أجل الفوز بالمباريات واحتلال مراكز متقدمة في سبورة الترتيب، مشددا على أنه كأي لاعب يمتلك الرغبة الكبيرة في الانتصار.