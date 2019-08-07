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الرئيسية | رياضة | فجر: عُدت إلى خيتافي للتألق في الدوري الإسباني

فجر: عُدت إلى خيتافي للتألق في الدوري الإسباني

فجر: عُدت إلى خيتافي للتألق في الدوري الإسباني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:40

كشف فيصل فجر، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنه كان يرغب في العودة إلى نادي خيتافي، معلنا في ندوة صحافية لتقديمه كلاعب بالنادي الإسباني، الثلاثاء، أنه رحل عن الفريق في 2018 لأسباب أسرية وأنه كان يرغب في العودة.

وشدد اللاعب المغربي على أنه كان يرغب في العودة إلى خيتافي للقاء "المجموعة الرائعة من الزملاء، هنا شعرت بأنني وسط أسرة، لكني اضطررت للرحيل".

وانتقل فجر إلى النادي المدريدي هذا الصيف بعد موسم قضاه في صفوف "كان" الفرنسي الذي نزل إلى الدرجة الثانية، وقبلها كان مع الفريق الإسباني الممارس في الدرجة الأولى من "الليغا".

وأكد الدولي المغربي أنه قدم للفريق من أجل الفوز بالمباريات واحتلال مراكز متقدمة في سبورة الترتيب، مشددا على أنه كأي لاعب يمتلك الرغبة الكبيرة في الانتصار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أحمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:51
بدنوب حمد الله والعقم الهجومي اللي قصى المغاربة بسببه فكأس إفريقيا موحال تلعب ولو 10 مباريات طيلة الموسم
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2 - حسن الأربعاء 07 غشت 2019 - 12:58
ههههه ههههه الله يعاونك. ابعد عن المنتخب اللله يسهل عليك باراكا من النقابة
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