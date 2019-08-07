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الرئيسية | رياضة | العطوشي ينتقِل رسميًا من الوداد إلى أبها السعودي

العطوشي ينتقِل رسميًا من الوداد إلى أبها السعودي

العطوشي ينتقِل رسميًا من الوداد إلى أبها السعودي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 07 غشت 2019 - 08:40

عَزَّز فريق أبها السعودي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع المدافع المغربي أمين العطوشي، بموجب عقد يمتد لموسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأَعْلن الفريق السعودي الممارس في القسم الممتاز تعاقده مع العطوشي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الظفرة الإماراتي، وعدم رغبة الإدارة في استمراره والتجديد له ما خوَّل له الخروج لخوض تجربة جديدة.

ووقَّعت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي عقدا احترافيا من موسمين مع المدافع المغربي البالغ من العمر 27 عاما، حيث حضر مراسم التوقيع مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثرة.

وكان المدافع سالف الذكر مرشحا للعودة إلى الدوري المغربي الاحترافي عقب نهاية عقده مع الظفرة الإماراتي لكن إدارة أبها السعودي تفوقت على الجميع وقدمت عرضا مغريا للمدافع السابق لفريق الوداد الرياضي وتمكنت بموجبه من التعاقد معه لتقوية صفوف فريقها ابتداء من الموسم الجديد.

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