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الرئيسية | رياضة | أيت بناصر يقترب من الانضمام إلى نادي بوردو

أيت بناصر يقترب من الانضمام إلى نادي بوردو

أيت بناصر يقترب من الانضمام إلى نادي بوردو
أوعنا بلعيد
الخميس 08 غشت 2019 - 08:20

يَقترب الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، من خوض تجربة احترافية جديدة بالدوري الفرنسي الممتاز خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما عبَّر عن رغبته في الخروج من نادي الإمارة موناكو.

وحَسب مصادر صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن متوسط ميدان "الأسود" أصبح قريبا من الانضمام إلى فريق بوردو الفرنسي بعدما وافق على الانتقال إلى صفوفه، مفضلا عرضه على كل العروض التي توصل بها من قبل الأندية التي كانت تود استقدامه.

وأوضح المصدر ذاته نقلا عن مقربين بأن رغبة أيت بناصر بالانتقال إلى بوردو تعود إلى وجود المدرب باولو سوزا، على رأس الطاقم التقني، إذ يود العمل تحت قيادته مجددا والانتقال بصفة نهائية إلى بوردو بعدما خاض نصف الموسم المنقضي كمعار إلى سانت إتيان قادما من موناكو.

جدير بالإشارة إلى أن أيت بناصر انضم إلى موناكو صيف 2017 قادما من فريق نانسي، ليلعب من بعدها لفريقي كان وسانت إتيان وكان من بين الأسماء التي شاركت رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا التي جرت في مصر.

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