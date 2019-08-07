الحظّ ينضم إلى شباب المحمدية في القسم الثاني

أوعنا بلعيد

عَزَّز فريق شباب المحمدية المنتمي إلى القسم الثاني في الدوري المغربي الاحترافي صفوفه بتعاقده رسميا مع ياسين الحظ، الحارس السابق لفريق الجيش الملكي.

وتَعاقد مسؤولو شباب المحمدية مع الحارس الحظ، بموجب عقد يمتد لموسمين، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية عقده مع الفريق العسكري وعدم تجديده ما جعله لاعبا حرا ومكنه من مفاوضات الأندية الراغبة في استقدامه دون تدخل من طرف ثالث.

وجاء تعاقد المحمدية مع الحارس الحظ، من أجل الاستفادة من خبرته التي راكم عبر سنواته الطوال في الدوري الاحترافي إذ يسعى "فارس الزهور" الذي حقق الصعود إلى "القسم الوطني الثاني" نهاية الموسم المنقضي إلى الحفاظ على نسقه التصاعدي وحجز بطاقة التأهل إلى القسم الممتاز.

وارتبط اسم ياسين الحظ بالرجاء الرياضي، الذي لعب له لأكثر من عقد من الزمن، قبل أن يلعب لشباب الحسيمة و"النسور الخضر" والعساكر ويحط الرحال أخيرا بشباب المحمدية.

ويَشهد ممثِّل مدينة المحمدية ثورة كبيرة، حيث استطاع جلب مجموعة من نجوم الدوري المغربي بقسميه الأول والثاني، كما تعاقد مع المدرب الإيطالي ونجم أيس ميلان سابقا ماركو سيموني، للإشراف على قيادته، ليبقى بذلك من أبرز المرشحين للصعود إلى القسم الأول.