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كُتّاب وآراء
جمهور الزمالك المصري يشيد بأول ظهور لبنشرقي
أَشَادَ جمهور الزمالك المصري واستبشر خيرا بقدوم الدولي المغربي أشرف بنشرقي والإضافة القادر على تقديمها للمجموعة عقب تألقه في مباراة ناديه الودية أمام المتحدة للإسكان أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري المصري.
وقَادَ بنشرقي فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة الودية أمام المتحدة للإسكان، برسم استعدادات الفريقين للموسم الكروي المقبل، بالإضافة إلى اللقاء المرتقب للفريق "الأبيض" أمام ديكيداها الصومالي في دوري الأبطال الإفريقية.
وشَهِدت مواجهة الزمالك أمام المتحدة للإسكان تألق كل من بنشرقي وخالد بوطيب، إذ ساهما في الأهداف الأربعة التي فاز بها الفريق بعدما افتتح النتيجة كريم بامبو في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف بنشرقي الهدف الثاني خلال الدقيقة 12، بينما سجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 35، قبل أن يختتم بوطيب التسجيل في الدقيقة 64 من عمر المواجهة.
جدير بالإشارة إلى أن فريق الزمالك المصري، يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي، برسم الدور الـ 64 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال المواجهة التي ستجرى يوم الأحد المقبل، بينما سيجرى لقاء الإياب يوم الجمعة 16غشت الجاري.