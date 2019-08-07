بايرن ميونيخ يدخل أُسبوع الحسم لضمِّ ساني وزياش

أوعنا بلعيد

دَخلت إدارة بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أسبوعا حاسما بخصوص التعاقدات المنتظر إبرامها خلال المركاتو الصيفي الحالي بغية تعزيز صفوف الفريق لاسيما بعد الخصاص الذي ظهر على المجموعة خلال مباراة كأس السوبر أمام الغريم بوروسيا دورتموند.

وحسَب مصادر ألمانية، لن يتوقَّف المكتب المسير للفريق البفاري بتعاقده المرتقب مع الدولي الألماني ليروي ساني، مهاجم ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ ينوي مواصلة تعزيز الصفوف قبل نهاية المركاتو الصيفي الجاري.

ومن المتوقَّع إعلان النادي البافاري ضم الدولي الألماني هذا الأسبوع، بعدما بات على وشك الاتفاق مع المان سيتي والنجم الألماني الشاب على كافة بنود التعاقد في صفقة تقول المصادر أنها ستصل لـ110 ملايين أورو مع 18 مليون أورو كأجر سنوي للاعب خلال عقد يمتد لخمسة مواسم رياضية.

ووِفق ما ذكرته صحيفة "ِAbendzeitung" توجد 4 صفقات محتملة يخطط لها بايرن ميونخ، فور انضمام ساني إلى صفوف الفريق البافاري، ويأتي على رأسها الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي الذي قاد فريقه يوم أمس لتحقيق تعادل مهم (2-2) أمام باوك أثينا اليوناني برسم الدور التمهيدي بدوري الأبطال الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن الفريق البفاري ينوي ضم مارك روكا لاعب وسط إسبانيول، الذي جذب أنظار النادي بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا الصيف، بالإضافة إلى تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ الألماني.

ويرغب البايرن على مستوى الناشئين في استهداف التعاقد مع سيدي ساني لاعب شالكه، وهو الشقيق الأصغر لنجم مانشستر سيتي، ليصبح الشقيقان على مقربة من الاجتماع سويا في فريق واحد.