"الكاف" تتوّج الترجي التونسي بـ"أبطال إفريقيا" وتعتبر الوداد خاسراً

هسبريس - أ.ف.ب

حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، الجدل حول نهائي الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، باعتباره الأخير خاسرا في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.

وقررت لجنة الانضباط إثر اجتماع عقدته اليوم "اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور النهائي"، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظرا لأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط انتهت بالتعادل 1-1.

وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر ماي الماضي، جدلا واسعا إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("فار").

وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي "طاس" أواخر يوليوز الماضي.