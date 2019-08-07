24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)

  2. جامعية مغربية: هل اللغة العربية هي سبب فشل المنظومة التعليمية؟ ‎ (5.00)

  3. نقابة تدعو إلى حماية مستخدمي المقاهي والمطاعم (5.00)

  4. تأخر صرف التعويضات العائلية يجرّ غضبا على حكومة العثماني (5.00)

  5. تدابير النظافة في عيد الأضحى تستنفر جماعة وزان (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الكاف" تتوّج الترجي التونسي بـ"أبطال إفريقيا" وتعتبر الوداد خاسراً

"الكاف" تتوّج الترجي التونسي بـ"أبطال إفريقيا" وتعتبر الوداد خاسراً

"الكاف" تتوّج الترجي التونسي بـ"أبطال إفريقيا" وتعتبر الوداد خاسراً
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:57

حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، الجدل حول نهائي الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، باعتباره الأخير خاسرا في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.

وقررت لجنة الانضباط إثر اجتماع عقدته اليوم "اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور النهائي"، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظرا لأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط انتهت بالتعادل 1-1.

وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر ماي الماضي، جدلا واسعا إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("فار").

وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي "طاس" أواخر يوليوز الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (73)

1 - متتبع 004 الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:05
مبروك للترجي باللقب و إن شاء للله الرجاء هذه السنة
4 يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-229
2 - الابواب مغلقة الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:07
و الله حرام..كارثة كروية ووسمة عار للكاف..وتاريخ الكرة...وينتصر الشر...وجب انسحاب الفرق المغربية عاجلا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
139
3 - الوجدي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:08
ظلم حتى في كرة القدم هدا حال العرب نفاق خدع تظلم ظلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
122
4 - الجزاءيري يحيا محمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:10
اينك يا اقجع و كلامك الفارغ اين وصل دفاعك على الوداد و الله حرام عليك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
5 - abdo algerien الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:11
بلغ الفساد أشده في زمن أحمد أحمد ,, لك الله يا أفريقيا , نحن نعلم أن التونسيين يستعملون كل الوسائل للفوز فلا تحزنوا الله معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
6 - redouanejinker الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:11
هههه كنت تنقول لبعض اصدقايي تنمنى يكملو المقابلة تحكيم الافريقي دايما فاسد لوكان كملو لوكان ربحناهم لو مربحناهم كان علينا نتجهوا لطاس سدعتوه وظيعتونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - مغربي مغربي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:11
فشل فوزي القجع في رد الاعتبار للكرة المغربية وفشل كذلك في ربح رهان كأس افريقيا وفشل في اختيار مدرب وطني
الافضل ان ينسحب ويترك المبادرة لشخص اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
8 - Brahim الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:11
هذا شحال حنا خاسرين حيت مكانش لي يدافع علينا منستناوش نسمعو شي حاجة لي تفرحنا #خاسرين#
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - متفرج الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:12
ظلما و عدوانا , لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
10 - casaoui الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:12
بصحتكم يا الترجي الف مبروك واتركوا الوداد غاضبين وخارجين من الملعب اهديوهم 2 قوالب سكر ريثما ارجعوا الى الملعب باش العبوا الماتش...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-69
11 - ولد ميلودة الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:12
ألف ألف مبروك لفريق الترجي و لا عزاء لفريق المنسحبين إنشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-77
12 - مجرد رأي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:13
او هادي تقوليبا سانك سانك و الله الى سانك سانك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
13 - اليمني الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:13
هل بإمكانالوداد المرور لمحكمة الطاس الدولية؟أجيبونا بارك الله فيكم وهذه ضربة موجعة كذلك لفوزي لقجع، كما يقول المثال المغربي جعجعة ولا أرى طحنا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
14 - مهاجر الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:14
هذا تكريس لثقافة الفساد التي تعيشها دول العالم الثالث. مع الاسف موجة الفساد تعلو بكثير إرادة الإصلاح. ولاكن الامل قائم ربما هدف ولليد الكرتي سيعطي الدرس للمفسدين المرة القادمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
15 - ودادي امازيغي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:14
افريقيا لا تصلح الا لناسيونال جيوغزافيك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
16 - Mourad الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:14
اظن ان هذا كان قرار محكمة الطاس لكن لتفادي الاحراج تركوا الأفارقة يتخبطون في مشاكلهم.لو كان الريال او ليفربول لكان الامر مختلف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
17 - رأي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:15
حسم الأمر وانتهت المسرحية ورفع الستار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
18 - Adil الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:16
ليس بالخبر الغريب ! خبر صادر من عمق وكر الفساد الكروي.
كرة القدم لم تعد رياضة، كرة القدم أصبحت تعكس مدى أهمية الخبت السياسي الرياضي و هو الشئ الذي ينقصنا.
بلا منهضرو بزاف معطاوناش....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
19 - مختار كريمو الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:16
مبروك للترجي الكأس الإفريقية ومبروك للوداد عيد الأضحى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
20 - Mourad الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:16
سي لقجع لا كاس افريقيا لا كاس الابطال . شوف شي حاجة اخرى تلف بها الشعب. سي لقجع اين نحن من دستور 2011 المسؤولية و المحاسبة. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
21 - سعيد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:16
يجب على السيد الناصيري أن يقوم الاستئناف لأن من اتخذ القرار هو ذلك المدعو مارك من جنوب أفريقيا و ماذا تنتظرون من جنوب أفريقيا سوى أن يمنح للترجي الكأس أين أنت يا سي لقجع لأننا سئمنا من غش التوانسا و فسادهم المستمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
22 - محمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:16
انسحاب الوداد سيخلده التاريخ بعتراف لفيفا والكاف،هذه المرة الكار بقى فتونس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - متتبع الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:17
شتي اش كايوقع المشطر .دارتو حتا عيتو وجبتوها فراسكم .اش داكم لشي كرة ديما خاسرين .عطيو الكرة التيساع ماتعرفوش ليها .وماكادينش عليها .عنداكم تبقاو تبكاو ظمونا ما ظلمونا.مافيديكومش وسيرو تكمشو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
24 - Motherafrica الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:18
ليس فقط تتويج الترجي بالبطولة فقد تم تغريم الوداد ثلاثين الف دولار خمسة عشر الف من اجل شعب الاصطناعية و عشرين الف دولار من احل انسحاب من المقابلة زد مصاريف المحامين و تنقل كل ذلك سببه غباء الرئيس لان فعلا النتيجة كانت محسومة مند البداية لان سبب توقف المقابلة هو الفار و القانون لا يعاقب الفرق من احل استعمال هذه تقنية في الموسم الماضي في أروبا عشرات المقابلات لم تتوقف بسبب خلل في هذه التقنية بانه لا ان تتوقف مقابلة بسبب الفار كان على الوداد إكمال المقابلة لان الترجي كان خرج من المقابلة و بدا متهالكا بعض الأحيان نكون نحن سبب الخسارة و الوداد خسر البطولة بسبب غباء مسيريه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
25 - Aymane الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:18
الله الله على الباطل الذي أريد به الحق يجب على الجامعة توقيف مشاركة جميع الأندية المغربية في المسابقات الإفريقية و العمل على تقوية اللوبي المغربي داخل أروقة الكاف...إفريقيا لن تقوم لها قائمة بهاته العقلية المحاباتية و باك صاحبي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
26 - رحالة الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:19
مباراة وانتهى أمرها المرجو ضبط الاعصاب وعدم اعطاء الامر اكثر مما يستحق المهم الان البطولة المقبلة وكيفية التعامل مع ادارة الكاف مستقبلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
27 - MAO 1951 الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:19
قالت الوكالة الفرنسية؟؟؟؟ . أين الوكالة المغربية، أين لقجع ، أين الناصري ؟؟؟. لماذا دفعتم بالبلاد إلى هذه المهزلة ؟؟؟. لماذا تضنون انكم فوق القانون و لا وجود في الدنيا إلا انتم ؟؟؟. وكلنا عليكم الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
28 - غاضب محب للاندية الوطنية الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:20
في نظري كان على الوداد رفع دعوة ضد الكاف بدعوى عدم توفير تكافئ الفرص. في مبارة الذهاب لعب بمساعدة الفار و الاياب بغياب الفار .و الغاء هدفين صحيحين .اللهم هذا منكر إفريقيا متخلفة غي جميع المجالات و حتى كرويا و رياضيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
29 - Blanca الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:20
عندما قررت الكاف إعادة المبارة..الترجي قبل بالوضع والوداد هو من طالب بالمحكمة الرياضية...هنا يظهر أنه لدينا أشباه مسؤولين، لا يفقهون شئ لا في السياسة ولا في الرياضة. المهم من هذا كله أن العالم باسره عرف و علم بفساد الكاف و الترشي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
30 - حكيم الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:20
ما هده المهزلة اين كانت هده اللجنة عندما قرر المكتب التنفيدي اعادة المبارة. لماذا هذا العبث الكروي. والله لا نتاسف لفوز الترجي باللقب بقدر ما نتحير على هده الفضيحة و التناقضات الفاضحة او كان لاحمد ذرة حياي حري به ان يقدم استقالته بعد ان مرغت الطاس وجهه و تبعته اجهزته التي لم تاخد حتى قرارات مكتبه التنفيدي بالحسبان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - اسمهان الاصفهاني الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:20
تتويج بطعم الدل وخسارة بطعم الفوز لن يكون هذا إلا دافع أكبر ودرس جيد لنا لنكون دائما أحسن أما الفائز الخاسر سوف تسجل في تاريخه فوز مدلول شيئ كيف لهم الفخر و الاحتفال بالفوز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - Mohamed الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:22
هدا ليس بغريب عن الكرة المغربية .نتعرض للظلم أمام كامرات العالم والكل يرى ويتعجب لكن نحن نعلم أن المسؤولين المغاربة ليست لهم الجرأة اللازمة أو بالأحرى كيبيعو الماتش في الأخير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
33 - ahmed الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:22
مبروك عيد الاضحى على المسلمين جميعا اما الكرة فإنها تبقى لعبة . ودادي بكل روح رياضية كان على الوداد حسم المقابلة في الإياب . مبروك على محبي الترجي تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - Mahdi الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:22
وجب عليهم إكمال المباراة مبرك للترجي و بالتوفيق الرجاء العالمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
35 - زهير الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:22
مهزلة كروية و فضيحة من العيار الثقيل للكاف...
إلى متى سيستمر هذا الفساد الكروي ؟؟؟
وجب على الفرق المغربية الإنسحاب من الكاف...
و الله حراااام هذا الظلم و التحيز...
كل الموأشرات و كل التقارير في صالح الوداد لأنها تعرضت لظلم تحكيمي كبير
لعنة الله على من حكم للترشي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
36 - Youssef de sygh الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:22
ما نقولوا غير مبروك لتونس على لقبه الغير المستحق
من الان الألقاب لمن دفع اكتر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
37 - عجيب امركم الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:22
الى الهاوية ... الكرة المخدرات الاجرام القرقوبي كولشي مقلوب كولشي مخددر الامم تتنافس على العلم و الصناعات و التحضر و نحن حبيسي كرة مملؤة بالهواء تبدر فيها الملايير بدون فاءدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
38 - alaaa الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:22
بكل روح رياضية مبروك للترجي و ديما وداد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - Nabil الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:23
يجب على الجامعة المغربية الإنسحاب فورا من الإتحاد الإفريقي وحتى من الإتحاد الدولي لكرة القدم. إلى متى سيبقى المغاربة ضحية للمؤامرات والتدليسات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - حسام الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:23
أعتقد انه حل عادل لماذا لأن التظلم غير مقبول في كرة القدم سواء من الجزاءر او مصر او تونس او المغرب غير مقبول نهائيا فالكرة هي مجرد لعبة ليس فيها ظلم او تحيز كما يدعي الوداد
حل كامل ايضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
41 - امين الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:24
مجنون من يصرف الملايين في هاته القارة اللعينة من يريد الالقاب لن يحتاج للاعبين مهاريين او ميزانيات او بنى تحية كل ما تحتاج اليه شراء الحكام و اعضاء الكاف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - جلال الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:25
عل الوداد عدم الاستسلام قبول بهذه المؤامرة اللجوء التاس يرفع دعوى الكاف يراهن على الصمت الوداد التاس لم يعلن الترجي بطل لماذا الكاف يلغي قراره بي إعادة مباراة يمنح اللقب غير مستحق مقابل الخطأ لم يرتكبه الكاف مسؤول عنه الغياب الفار عن مباراةالنهاءي كيف حضر الفار في مباراة الذهاب لم يحضر في إياب كما لجأ الترجي التاس الوداد أيضا بي امكانه اللجوء طلب إعادة المباراة التاس رفضت فوزه بي اللقب لم تنظر في إعادة مباراة يجب على سعيد النصيري واصلة الملف إلى النهاية حتى فضح الفساد الكاف أليس احمد احمد نفسه انه تعرض تهديدات من التونسيين لم يمنح اللقب أين التقرير مراقب مباراة أين تقرير الحكم غاساما أين تقرير اللجنة المكلفة بالفار لا يجب الوداد قبول بالقرار والا الجمهور الوداد يقاطع مبارايات يجب اللجوء إلى التاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - Mustafffffa الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:25
الكاف لا يمكن له ان يخرج عن ما قررته الطاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
44 - عبد الرحمان الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:26
والله فرحة والسبب الوداد لا يمتعنا بل يخنقنا يخاف من المصريين والتونسيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
45 - مشجع ودادي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:26
على ما يبدو أن القضية سياسية بامتياز نظرا للأوضاع التي هي عليها تونس حاليا بعد وفاة الرئيس والتحضير للإنتخابات... ولفرنسا الدور الكبير على ما اعتقد في هذا الحكم الصادر لأن شركة فرنسية هي التي كانت سببا في تأخر استحضار قطعة تكميلية للفار إلى تونس في مبارة الإياب.. وعلى كل حال بصحتهم الكأس وإن كانت فيها تهاون وشكوك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
46 - Mounir usa الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:26
حتى و لو فاز الوداد باللقب مادا سنجني نحن كشعب مقهور . هم يأكلون أموال الشعب و نحن نفتقر الى الكل شيء لا مستشفيات لا جامعات لا شيء لا أمن التشمكير باعة الحشيش القرقوبي.
مبروك تونس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - Adam الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:27
Rejouer le match est là décision juste et sportif autres décisions ne sont pas légales sinon la TAS n'est pas crédible.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - علي الجزائري الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:28
فوزي لقجع بطل المغرب في الكواليس في زمنه الحمد لله فازت الجزائر بكأس افريقيا والترجي بدوري ابطال افريقيا .. ومزيدا من الانتصارات للمغرب في كواليس افريقيا ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
49 - ملاحظ بسيط الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:28
ماهو تعليل هذا الحكم الظالم؟
الغاء الفار ورشوة حكم المباراة تعطي لأي فريق الحق في الفوز، هذا تشجيع للفساد وليس انتصارا للحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - مشير الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:29
بما أنه في إفريقيا بدأت تُمنح الكؤوس بدون لعب فالحل هو إهداء كأس افريقيا في كل عام لفريق فائز ببطولة بلاده و ينظم حفل بحضور الجماهير من أجل التتويج بعد مقابلة شكلية لا تحسب فيها الأهداف إلا للفريق المؤهل مسبقا..و كهذا ستبدأ الحفلة على بكري ...أظن أن جمهور الترجي سيكون سعيدا إن بدأنا بفريقه..فهو لا يحس بمرارة إن فريقه فاز بدون لعب و بدون احتساب ـأهداف الخصم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - طنجاوي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:29
كم من فرق خسرت كاس العالم بسبب التحكيم سواء من حكم الوسط او حكام الشرط كدالك كم من فرق خسرت الكؤوس الاوروبية بنفس السبب وكم من فرق نزلت الى الدرجة الثانية بنفس السبب وفي الحقيقة لاول مرة ارى فريق يخرج من الملعب بسبب هدف سواء كان صحيحا او غير مشروع كان على الوداد ان تكمل المقابلة ولكن لم تكن لها القدرة للفوز على الترجي
فكان على الكاف ان تعاقب الترجي بسوء التنظيم وعدم الامن لااقل ولا اكثر
فهنيئا للترجي بفوزه واقول للوداد انها لعبت وتصرفت بضعف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
52 - احمد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:30
كاس بطعم الحنضل و ميداليات بقيمة سلاسل غوانطنامو،
الاتحاد الأفريقي يعلم أن الوداد هو الفائز لأنه ضلم دهابا و ايابا و لم يخسر بل ربح لولا الجهل.
انا لو مكان التوانسة لن اقبل شيء لا أستحقه لأنه سيبقى وصمة عار على الترجي بصفة خاصة و على تونس بصفة عامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
53 - marroqui الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:31
Le WAC aurait u terminer le match car le var n'est pas la fin du monde
et ce qui me fait rire ce sont les commentaires de quelques spécialistes qui disaient qu'on a un dossier en beton
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - S.mohamed الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:31
اكتب هذه الكلمات وأشعر بمرارة لضياع أو بالأحرى سرقة لقب كان في المتناول الوداد رغم أنني مشجع لفريق الرجاء العالمي لكن الانتماء يحتم علينا الوقوف جنبا إلى جنب لأن اليوم تمت سرقة الوداد و غذا قد يكون الرجاء أو فريق مغربي آخر على العموم هذه هي إحدى عجائب أفريقيا السوداء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - غيور الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:32
على الوداد الا نسحاب من افريقيا وبا في الفرق المغربية وتنظم الى اتحاد اخر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - ماروكان الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:34
بعد نكبة كان المحروسة لم تعد مستديرة إفريقيا تستهوي العديد من المتتبعين و الشغوفين بكرة القدم. فاللعب النظيف يوجد في أوروبا و امريكا اللاتينية حيث تسود هناك الروح الرياضية و الأخوية ...
من الأفضل الالتفات إلى قضايانا الحقيقية الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية و مطالبنا العادلة و المشروعة في العيش الكريم و المساواة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية ومحاربة الفساد و طرد الفاسدين وناهبي المال العام و أقوات البؤساء و المقهورين و الكادحين من تدبير الشأن العام المغربي و منه الشأن الكروي و الرياضي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - حقيقة الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:35
لم نظلم. قرار الانسحاب - نعم انسحاب لم اجد كلمة أخرى- كان خطأ جسيما من مسيري الوداد. والله لو أكملت المباراة كنا على الأقل سنتعادل. لقجع خدم كثيرا الكرة المغربية وهو الآن بنفسه في الوحل لأن صديق المغرب أحمد أحمد المتزوج مغربية انتهى وانتهى بذلك سندنا بالكاف. نعم هناك لوبي تونسي معروف للحكام خاصو ولكن عانت منه أيضا جزائر ومصر. لا أؤمن باللوبي الوداد لا تتوفر علة مهاجم صريح ولا تستحق اللقب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - Redouane slaoui الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:36
لو كان الوداد فريقا قويا يستحق الكاس لا حسم المباراة في الذهاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - سلام الصويري الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:36
اما آن الاوان لرءيس ما يسمى جامعة الكرة ان ينسحب نهاءيا من الكرة لقد كان ميدان الكرة قبله اكثر حضورا واحتراما !! وما ان جاء بدء التطبيل والتهليل وتهاطلت الملايير من طرف سلطة التحكم وجاء بجيش من المدربين وأشباههم والدخلاء وتهافت على الكعكة السهلة كل متواطء بما فيها إذاعة خاصة بالرياضة وقدم من طرف تابعيه على انه بطل زمانه وان الكرة المغربية ستربح الكؤوس بالجملة ويصبح المغرب على كل لسان وهاهي الحقيقة إقصاء جميع الفءات في الأدوار الاولى واقصاء بفضيحة القاهرة امام بنين وتبخرت كل الأحلام وتمت عملية نصب كبرى على محبي الكرة والغريب ان هذا الشخص لا يزمجر ويتوعد ويستفز وتاتي قضية الوداد الضحية ل excès de zèle لهذا الرءيس وتكذب كل تصريحاته وجر على المغرب كل ويلات الكرة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - مغربي قح من كندا الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:36
ولفات فرق الدار البيضاء (الوداد والرجاء) الغميق والمحاباة والتساهل معهما في البطولة الوطنية
لكن الله يمهل ولا يمهل
باش يعرفو انهم مجرد هواة،
كاليك اسيدي وداد الامة والرجاء العالمي شيء مضحك فعلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - salah eddine الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:36
رئيس الجامعة مطالب بتقديم استقالته لعدم حمايته لمصالح ممثل الكرة المغربية ...
رئيس الوداد هو الآخر يتحمل مسؤولية هذا الفشل الذريع في الدفاع عن فريقه أمام مافيا الترشي والإتحاد الإفريقي .
البطل الحقيقي للأسف لم يتوج ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - كاري حنكو الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:37
هدا الخبر فإن دل على شيئ فإنما يدل على ان دولة المغرب جدارها قصير فمن دب وهب يتجاوزه
لكي الله يابلادي فأنتي ارملة بدون رجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - تنغير تندد بالقرار الجائر الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:37
على الرغم ان الفريقان ينتميان الى المغرب العربي والفائز بالكاس يعتبر فوز المغرب العربي الا ان القرار غير منطقي وجائر لايستند الى العدل والمنطق لماذا تم توقيف حكم مقابلة الدهاب لانه ظلم. فريق الوداد بعدم احتسابه هدفا مشروعا ورفظ الرجوع الى جهاز الفار والجهاز نفسه كان وراء عدم احتساب هدف التعادل بملعب رادس وعليه الكل اتفق على تتويج الفريق التونسي الشقيق علينا ان نهنئه وعلى الاندية المغربية مقاطعت المشاركة في الكؤوس الافرييية ابتداء من الموسم المقبل تظامنا مع الوداد الرياظي البيضاوي ولكم واسع النظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - سعيد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:37
هدا يعني أن كل تلك الصيحات التي قام بها كل من لقجع والناصيري كانت مهزلة و يظهر لنا أن الكرة المغربية ليست لها أي قيمة على المستوى الإفريقي ويجب على كل أعضاء الجامعة تقديم إستقالتم وكفانا كدبا وسرقة لأموال الشعب تونس لا يتعدى سكانها 5 ملايين ولديها أندية تسيطر على الساحة الإفريقية ونحن نزيد على 40 مليون وليس لدينا أي اعتبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - عاش الوداد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:38
رئيس الجامعة مطالب بتقديم استقالته لعدم حمايته لمصالح ممثل الكرة المغربية ...
رئيس الوداد هو الآخر يتحمل مسؤولية هذا الفشل الذريع في الدفاع عن فريقه أمام مافيا الترشي والإتحاد الإفريقي .
البطل الحقيقي للأسف لم يتوج ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - جدعان لحسن الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:39
صدقت تنبؤات الماغودي، الغير المعترف به كصحفي، وغير معترف به كناقد رياضي، واضمحلت تنبؤءات الفقهاء القانونيين والصحفيين الرياضيين لمختلف الجرائد الوطنية والإذاعات الوطنية، بما فيها راديو مارس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - منتسب سابق الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:39
اولا لو لم يكن الترجي متاكدين مليون في الماءة انهم سيربحون لما تركوا اللاعبين يرحلون الى فرق اخرى.....تانيا الم يكن من اتخد قرار الانسحاب خاطءا .....الم يكن من الصواب مقارعتهم بالكرة ومحاولة التسجيل ......وكان اي احتكاك بسيط في منطقة الجزاء سيدفع الحكم للاعلان عن ركلة جزاء.....وهل من اتخد قرار الانسحاب قلب نصوص القانون في تلك اللحظة وتاكد ان غياب تقنية الفيديو ......يعطبك اللقب رغما عن الترجي ....الم تقارعهم الرجاء في عقر دارهم وفي قطر وفازت عليهم.....وهل لو فازت الوداد بالقلم اليوم كان سيكون للقب اي طعم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - akram الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:40
بكل حياد مبروك على الترجي التونسي و الله لوكنت مسؤولا على الكرة في المغرب لاعقبت كل لاعبي الوداد و الطاقم الفني با الطرد و وفرض غرامة في استرجاع كل الاموال التي منحت طوال الموسم هل يعقل ان ينسحب فريق في نهائي رابطة الابطال بداعي او بغير داعي يعني و كانهم يلعبون في مباراى في حومة عرب الجزء الكبير من المسئولية يتحملها لقجع الدي ظن نفسه انه رئيس الكاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - رياضي متقاعد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:41
قرار صحيح وكان منتظرا، الترجي فازت وان كان الحكم ارتكب اخطاء ولكن في كل مباراة ترتكب فيها اخطاء واما قضية الفار والتنظيم السيء فتلك مسؤولية الكاف وليس الترجي ولهذا في نظري القرار صائب للغاية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - المهدى الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:41
هذه هي إفريقيا لن تتقدم أبداً الفساد والظلم والقهر والديكتاتورية المغرب منهم دول اللوبيات، لا تحزن يافريق الوداد فإنك في إفريقيا لك ولنا الله أنتم حرمتم من اللقب ونحن حرمنا من العيش الكريم لا تعليم ولا صحة ولا أمن ولا قضاء وزير يتقاضى 90000 ألف درهم كل شهر ولاكن لا يقدم أي شيء والمواطن فراشه الأرض وغطاؤه السماء فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - كبور الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:41
وأين هي وعود الشخص الذي صرح كونو على إستعداد لبلاغ الكونفدرلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - أمين رجاوي الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:42
مبرووووك للترجي. و النجمة 4 ان شاء الله للعالمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - كلنا مع الوداد الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:43
ماخاص الكرة المغربية تكون هي الحيط لقصير.لازم على الفرق المغربية تنساحب من المشاركة و اللجوء للفيفا حيث هادي سرقة واضحة ملي تم تجاهل تقرير الحكم و المراقب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 73 | عرض: 1 - 73

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.