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كُتّاب وآراء
"الكاف" تتوّج الترجي التونسي بـ"أبطال إفريقيا" وتعتبر الوداد خاسراً
حسمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، الجدل حول نهائي الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، باعتباره الأخير خاسرا في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.
وقررت لجنة الانضباط إثر اجتماع عقدته اليوم "اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور النهائي"، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظرا لأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط انتهت بالتعادل 1-1.
وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر ماي الماضي، جدلا واسعا إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("فار").
وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي "طاس" أواخر يوليوز الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (73)
4 يا رب
الافضل ان ينسحب ويترك المبادرة لشخص اخر
كرة القدم لم تعد رياضة، كرة القدم أصبحت تعكس مدى أهمية الخبت السياسي الرياضي و هو الشئ الذي ينقصنا.
بلا منهضرو بزاف معطاوناش....
إلى متى سيستمر هذا الفساد الكروي ؟؟؟
وجب على الفرق المغربية الإنسحاب من الكاف...
و الله حراااام هذا الظلم و التحيز...
كل الموأشرات و كل التقارير في صالح الوداد لأنها تعرضت لظلم تحكيمي كبير
لعنة الله على من حكم للترشي...
من الان الألقاب لمن دفع اكتر
حل كامل ايضا
مبروك تونس
الغاء الفار ورشوة حكم المباراة تعطي لأي فريق الحق في الفوز، هذا تشجيع للفساد وليس انتصارا للحق.
فكان على الكاف ان تعاقب الترجي بسوء التنظيم وعدم الامن لااقل ولا اكثر
فهنيئا للترجي بفوزه واقول للوداد انها لعبت وتصرفت بضعف
الاتحاد الأفريقي يعلم أن الوداد هو الفائز لأنه ضلم دهابا و ايابا و لم يخسر بل ربح لولا الجهل.
انا لو مكان التوانسة لن اقبل شيء لا أستحقه لأنه سيبقى وصمة عار على الترجي بصفة خاصة و على تونس بصفة عامة
et ce qui me fait rire ce sont les commentaires de quelques spécialistes qui disaient qu'on a un dossier en beton
من الأفضل الالتفات إلى قضايانا الحقيقية الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية و مطالبنا العادلة و المشروعة في العيش الكريم و المساواة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية ومحاربة الفساد و طرد الفاسدين وناهبي المال العام و أقوات البؤساء و المقهورين و الكادحين من تدبير الشأن العام المغربي و منه الشأن الكروي و الرياضي ..
لكن الله يمهل ولا يمهل
باش يعرفو انهم مجرد هواة،
كاليك اسيدي وداد الامة والرجاء العالمي شيء مضحك فعلا
رئيس الوداد هو الآخر يتحمل مسؤولية هذا الفشل الذريع في الدفاع عن فريقه أمام مافيا الترشي والإتحاد الإفريقي .
البطل الحقيقي للأسف لم يتوج ..
لكي الله يابلادي فأنتي ارملة بدون رجال
رئيس الوداد هو الآخر يتحمل مسؤولية هذا الفشل الذريع في الدفاع عن فريقه أمام مافيا الترشي والإتحاد الإفريقي .
البطل الحقيقي للأسف لم يتوج ...