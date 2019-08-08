مدافع الرجاء السابق الورفلي ينتقل إلى الترجي

أوعنا بلعيد

اقْتَرَب فريق الترجي الرياضي التونسي من التعاقد مع الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع الرجاء الرياضي السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بغية تعزيز خطه الدفاعي.

وحسب مصادر تونسية فإن المدافع السابق لـ"النسور الخضر" سند الورفلي، وصل يوم أمس، إلى تونس من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله رفقة مسؤولي فريق الترجي، الذي أبدى رغبته في التعاقد معه لتقوية خطه الخلفي.

ويُريد مسؤولو الترجي التونسي تقوية صفوفهم لاسيما عمق الدفاع بلاعب قوي ويملك خبرة بالملاعب الإفريقية، ليستقر خيارهم على المدافع الليبي الذي قدَّم أداء لافتا رفقة الرجاء وكان من أعمدته الأساسية رفقة بدر بانون بالخط الدفاعي.

وساهم سند الورفلي الذي يحظى بإعجاب وتقدير كبير من طرف أنصار الرجاء في تتويج الأخير بلقبي كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي الذي جاء أمام الفريق التونسي الراغب في استقدامه بالمركاتو الحالي.

وحاول المكتب الرجاوي برئاسة جواد الزيات، تمديد فترة بقاء الورفلي والتعاقد معه بشكل نهائي ليحمل قميص "النسور" بعدما تم استقدامه على سبيل الإعارة لكنه رفض تجديد تعاقده لاسيما في ظل العروض الكثيرة التي قدمت له في المركاتو الصيفي.