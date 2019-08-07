24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:40
|13:38
|17:16
|20:27
|21:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أماديوس" يبسُط 100 مقترح لبلوغ نموذج تنموي عادل وشامل
- "المكتبة الشاطئية".. مبادرة شبابية تشجّع المصطافين على القراءة
- عمال "مدينة بيس" يحتجون على تأخر الأجور
- قتيلة و7 جرحى في حادثة بإقليم الفقيه بن صالح
- هذه المسافة المناسبة بين العين والشاشات المختلفة
جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك (5.00)
بلدية أولاد عبّو .. منطقة فلاحية غنية تضيع موعد قطار التنمية (5.00)
من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)
جامعية مغربية: هل اللغة العربية هي سبب فشل المنظومة التعليمية؟ (5.00)
- راتب سنوي بمليار ونصف ينتظر المدرب الجديد للمنتخب المغربي - (196)
- "الكاف" تتوّج الترجي التونسي بـ"أبطال إفريقيا" وتعتبر الوداد خاسراً - (174)
- جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك - (84)
- علامات تشوير في أكادير بحرف "تيفيناغ" تجلب ارتياح نشطاء أمازيغ - (77)
- جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإصابة تغيّب بنعطية عن الملاعب أربعة أسابيع
سيغيب النجم المغربي المهدي بنعطية، المحترف بفريق الدحيل القطري، لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب بسبب إصابته في غضروف الركبة.
ووفق وكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ)، فإن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام السد، أمس الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 18، وتبين بعد خضوعه للفحوصات الطبية أنه أصيب في الغضروف وأنه في حاجة لتدخل جراحي.
وكشفت المصادر ذاتها أن اللاعب غادر الدوحة متوجهاً إلى فرنسا للخضوع لعملية جراحية، على أن يعود من جديد إلى العاصمة القطرية، من أجل بدء فترة التأهيل استعداداً للعودة إلى الملاعب.
وبذلك، يغيب بن عطية عن مباراة الإياب أمام السد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.