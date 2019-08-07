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الرئيسية | رياضة | الإصابة تغيّب بنعطية عن الملاعب أربعة أسابيع

الإصابة تغيّب بنعطية عن الملاعب أربعة أسابيع

الإصابة تغيّب بنعطية عن الملاعب أربعة أسابيع
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 21:40

سيغيب النجم المغربي المهدي بنعطية، المحترف بفريق الدحيل القطري، لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب بسبب إصابته في غضروف الركبة.

ووفق وكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ)، فإن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام السد، أمس الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 18، وتبين بعد خضوعه للفحوصات الطبية أنه أصيب في الغضروف وأنه في حاجة لتدخل جراحي.

وكشفت المصادر ذاتها أن اللاعب غادر الدوحة متوجهاً إلى فرنسا للخضوع لعملية جراحية، على أن يعود من جديد إلى العاصمة القطرية، من أجل بدء فترة التأهيل استعداداً للعودة إلى الملاعب.

وبذلك، يغيب بن عطية عن مباراة الإياب أمام السد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

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