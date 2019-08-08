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كُتّاب وآراء
لقجع يفاوض "بلان" لتدريب المنتخب المغربي
حَلّ المدرب الفرنسي لوران بلان، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء أمس، للاجتماع بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، ومناقشة إمكانية إشرافه على تدريب الفريق الوطني المغربي، خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رونار، المستقيل من مهامه.
وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن المدرب الفرنسي اتجه مباشرة من مطار محمد الخامس إلى أحد فنادق الرباط، حيث سيلتقي لقجع اليوم، قبل زيارة المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة سوية، على أن يشد بعدها المدرب الفرنسي الرحال صوب بلاده.
ويناقش لقجع وبلان تفاصيل العقد الذي قد يجمع الطرفين، علما أن التواصل بين الجانبين قد انطلق منذ فترة، إذ كادت المفاوضات أن تتوج بتوقيع عقد رسمي، مباشرة بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، إلا أن سفر بلان مع عائلته الصغيرة لقضاء العطلة الصيفية أجل الحسم النهائي، قبل أن يدخل البوسني وحيد خليلودزيتش على الخط.
وتفاوض الـFRMF بشكل مواز المدرب البوسني خليلودزيتش، الذي انفصل أخيرا عن نانت الفرنسي، ليصير الأقرب لخلافة "الثعلب"، غير أن مصادر "هسبورت" أكدت أن جامعة كرة القدم تنتظر لقاء الغد من أجل الحسم بصفة نهائية في المدرب الجديد، على ألا يخرج عن الاسمين المذكورين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
قد يظهر لك كلامي غير منطقي لكني أعي ما أقول
مند عرفنا هذا المنتخب وهو أكثر المنتخبات التي تنفق عليها الأموال الطائلة و يخرجون من الأدوار الأولى
لكن والله أملك سر فوز هذا البلد بالكأس
ما زالوا يركعون لكل ما هو فرنسي !! لكن من المؤكد ان هناك تعليمات من السلطات العليا !!
لا شيء سيتغير و ستبقى الكرة المغربية دون المستوى و سيبقى الشعب المغربي محسوراً على الكرة، حشومة عليكم