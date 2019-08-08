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الرئيسية | رياضة | لقجع يفاوض "بلان" لتدريب المنتخب المغربي

لقجع يفاوض "بلان" لتدريب المنتخب المغربي

لقجع يفاوض "بلان" لتدريب المنتخب المغربي
هسبورت - محمد أمين متبار*
الخميس 08 غشت 2019 - 12:49

حَلّ المدرب الفرنسي لوران بلان، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء أمس، للاجتماع بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، ومناقشة إمكانية إشرافه على تدريب الفريق الوطني المغربي، خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رونار، المستقيل من مهامه.

وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن المدرب الفرنسي اتجه مباشرة من مطار محمد الخامس إلى أحد فنادق الرباط، حيث سيلتقي لقجع اليوم، قبل زيارة المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة سوية، على أن يشد بعدها المدرب الفرنسي الرحال صوب بلاده.

ويناقش لقجع وبلان تفاصيل العقد الذي قد يجمع الطرفين، علما أن التواصل بين الجانبين قد انطلق منذ فترة، إذ كادت المفاوضات أن تتوج بتوقيع عقد رسمي، مباشرة بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، إلا أن سفر بلان مع عائلته الصغيرة لقضاء العطلة الصيفية أجل الحسم النهائي، قبل أن يدخل البوسني وحيد خليلودزيتش على الخط.

وتفاوض الـFRMF بشكل مواز المدرب البوسني خليلودزيتش، الذي انفصل أخيرا عن نانت الفرنسي، ليصير الأقرب لخلافة "الثعلب"، غير أن مصادر "هسبورت" أكدت أن جامعة كرة القدم تنتظر لقاء الغد من أجل الحسم بصفة نهائية في المدرب الجديد، على ألا يخرج عن الاسمين المذكورين.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - طارق 004 الخميس 08 غشت 2019 - 12:56
شاب من مواليد 1992 أستطيع أن أدرب المنتخب الوطني وأفوز بلقب كأس إفريقيا من أول مشاركة
قد يظهر لك كلامي غير منطقي لكني أعي ما أقول
مند عرفنا هذا المنتخب وهو أكثر المنتخبات التي تنفق عليها الأموال الطائلة و يخرجون من الأدوار الأولى
لكن والله أملك سر فوز هذا البلد بالكأس
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6
2 - مواطن مغربي الخميس 08 غشت 2019 - 13:05
المنتخب لو بقي يعتمد على أولئك المستعربين في المهجر..لن ولن يزيد خطوة للأمام ولو دربه زين الدين زيدان
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5
3 - م المصطفى الخميس 08 غشت 2019 - 13:08
لقجع له العصا الغليظة لاختيار من يريد لتدريب الفريق الوطني، ولا يهمه ما ينادي به الجمهور الرياضي المغربي لكرة القدم، من تولي تدريب فريق الأسود لمدرب مغربي.
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7
4 - immad الخميس 08 غشت 2019 - 13:09
لاحول ولاقوة الا بالله ،شيء لايصدق مفاوضة خوردة المدربين ....اين هي الاطر الوطنية المحقورة !!!
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9
5 - سيلي غرماز الخميس 08 غشت 2019 - 13:09
كارثة بكل المقاييس ما زال خادم الدولة هذا يستفز محبي الكرة هل لم تكفيه كوارث الفريق الوطني ومهزلة ظلم الوداد والاقصاء لكل الفءات والتبذير العشواءي وخسران الملايير دون نتيجة؟؟
ما زالوا يركعون لكل ما هو فرنسي !! لكن من المؤكد ان هناك تعليمات من السلطات العليا !!
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4
6 - خالد الخميس 08 غشت 2019 - 13:09
من الاحسن التعاقد مع المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش فالسيد له دراية بالكرة الافريقية .
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1
7 - غيور على المملكة الخميس 08 غشت 2019 - 13:11
خبز الدار يكلوا البراني المدربيين الفرنسيين يتسباقون على الكعكة
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8 - مغربي قح الخميس 08 غشت 2019 - 13:11
حل الفرنسي.... ولاد البلاد مكاينينش ديما الفرنسي
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5
9 - محمد الخميس 08 غشت 2019 - 13:12
فرنسا في الصباح فرنسا في المساء فرنسا تحت الارض فرنسا فوق الارض فرنسا في البحر فرنسا في البر فرنسا في الماضي فرنسا في الحاضر فرنسا تحت الطاولة فرنسا فوق الطاولة فرنسا في المنام فرنسا في اليقظة... و العفو يا مولانا
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6
10 - فرنسا الخميس 08 غشت 2019 - 13:14
ليس لقجع اللذي يفاوض ! الشعب المغربي الشريف المغلوب هو المفاوض !!! الشعب الشريف هو اللذي سيدفع 200 مليون شهريا على الأقل للمدرب المقبل !!! الله ياخد الحق
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11 - متابع الخميس 08 غشت 2019 - 13:14
اتمنى ان يقوم بتدريبنا المدرب الشجاع السيد حسام حسن المصري و شوكرن جزيلن
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-2
12 - مغربي الخميس 08 غشت 2019 - 13:15
صراحة هاد جامعة لقجع عندهم العبودية للفرنسيين علاش في المغرب مالقاوش مدرب الله المستعان
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2
13 - مزابي الخميس 08 غشت 2019 - 13:16
في الغالب تم الاتفاق ،وكلمة التفاوض للاستهلاك وحذر الرماد ،قضية الامر،هل سنجد احسن من المدرب المحلي؟ كثيرة هي الأسماء المغربية القادرة على التدريب،انظروا إلى الجزائر والى السينيغال مدرب محلي وإمكانيات بسيطة ونتائج ممتازة ،السيد (الابيض) اتفقوا معه في الغالب والايام بيننا .
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14 - مونية الخميس 08 غشت 2019 - 13:18
لماذا مدرب فرنسي ؟ و لاعبين لا يتكلمون العربية و لا ينشدون النشيد الوطني ؟ أليس لدينا مدرب مغربي كفوء يحمس اللاعبين، و يختارهم على الأقل نصفهم محليين،........
لا شيء سيتغير و ستبقى الكرة المغربية دون المستوى و سيبقى الشعب المغربي محسوراً على الكرة، حشومة عليكم
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15 - karim الخميس 08 غشت 2019 - 13:19
أليس الزاكي او عموتة او الركراكي اهلا لتدريب الفريق الوطني. مالنا ومال المدربين الأجانب الذين يجنون الملايين منا ويروحوا لحالهم. نريد مدربا يبكي اذا بكينا ويفرح اذا فرحنا.
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16 - اخ مغربي الخميس 08 غشت 2019 - 13:20
ههه سبحان الله، هاد المسؤولين ولات عندهم موضة يخالفو الارادة ديال الشعب وربي كبير. الله يعطينا الصبر مابقى مايعجب.
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