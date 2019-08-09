غيابات تواجه الرجاء قبل لقاء "بيركاما" الغامبي

أوعنا بلعيد

أَجْرَى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم ثاني حصة تدريبية بغامبيا، تأهبا لملاقاة فريق بيركاما الغامبي، يوم السبت المقبل، برسم ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب السلام.

وكان لاعبو الفريق "الأخضر" قد خاضوا يوم الأربعاء، أول حصة تدريبية في فندق "Laico atlantic" حيث تقيم البعثة الرجاوية، وتم تخصيص الحصة التدريبية لإزالة العياء، بعد وصول المجموعة إلى غامبيا.

وسيُجري الرجاء أول مباراة رسمية له الموسم الحالي بمواجهة بيركاما الغامبي، وسيغيب عن صفوف "النسور الخضر" كل من عمر العرجون وعبد الرحيم الشاكير بداعي الإصابة بالإضافة إلى إلياس حداد وحميد أحداد بعد أن تم إضافتهما إلى اللائحة الإفريقية أخيرا ولا يحق لهما بذلك المشاركة في الدور الأول.

وينتظر أن تجري المجموعة آخر حصة تدريبية يوم الجمعة، بملعب الاستقلال، من أجل الاستئناس بأرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة التي اختار لها الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، قائمة ضمت 20 لاعبا.

ويتعلق الأمر بأنس الزنيتي ومحمد بوعميرة وأمير الحداوي ومذكور وعبد الجليل جبيرة وغازوت وبدر بانون وفابريس نغاه ومحمد الدويك زكرياء الدريوش وعمر بوطيب وساليف كوليبالي وأيوب نناح وزكرياء الوردي وهشام إصلاح ومحمود بنحليب ومحسن متولي وسفيان رحيمي والهبطي وفابريس نغوما.

جَدير بالإشارة إلى أن مواجهة الرجاء ومنافسه بيركاما، ستجرى بملعب الاستقلال في العاصمة بانغول على الساعة الخامسة، بعدما رفض "الكاف" الترخيص للفريق الغامبي بالاستقبال في ملعب "بوكس بار" لعدم استجابته لدفتر التحملات الذي تفرضه "الكاف".