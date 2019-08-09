الأهلي يحسم جدل انتقال أزارو لبوردو الفرنسي

أوعنا بلعيد

نَفَت إدارة الأهلي المصري لكرة القدم رغبتها في تسريح الدولي المغربي وليد أزارو، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ربطته تقارير فرنسية في الأيام الأخيرة بخوض تجربة جديدة رفقة بوردو الفرنسي.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق المصري، حقيقة العرض الفرنسي للمحترف المغربي وليد أزارو، مؤكدا خلال تصريحات صحفية عدم صحة ما تردد حول تلقي المهاجم السابق للدفاع الجديدي لعرض رسمي من بوردو الفرنسي.

وأضاف المسؤول بنادي الأهلي المصري: "بوردو لم يتقدم بأي عرض لضم المهاجم وليد أزارو، والطاقم التقني بقيادة الأوروغواياني مارتن لاسارتي لم يناقش فكرة رحيل اللاعب المغربي من أصله".

وجاء تعقيب المسؤول بنادي الأهلي عقب تناسل الشائعات من مصادر فرنسية حول تفاوض بوردو مع الأهلي لضم وليد أزارو في الموسم الجديد.

وكان المهاجم المغربي قد تألق بشكل لافت وحصل على لقب هداف الدوري المصري موسم 2017-2018، لكن مستواه تراجع بشدة في الدوري المحلي خلال الموسم المنصرم وساهمت الإصابة التي ألمت به في ذلك.