24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم (5.00)

  2. "قضاء الزملاء" (5.00)

  3. ضحايا هجوم نيوزيلندا يلتمسون السكينة في مكة (5.00)

  4. وفد عن السلطة القضائية يشارك في تدريب بالصين‎ (5.00)

  5. أزمة النقل تستفحل بالرباط .. و"الكيران" تحوّل العاصمة إلى "قامْرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الأهلي يحسم جدل انتقال أزارو لبوردو الفرنسي

الأهلي يحسم جدل انتقال أزارو لبوردو الفرنسي

الأهلي يحسم جدل انتقال أزارو لبوردو الفرنسي
أوعنا بلعيد
الجمعة 09 غشت 2019 - 11:50

نَفَت إدارة الأهلي المصري لكرة القدم رغبتها في تسريح الدولي المغربي وليد أزارو، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ربطته تقارير فرنسية في الأيام الأخيرة بخوض تجربة جديدة رفقة بوردو الفرنسي.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق المصري، حقيقة العرض الفرنسي للمحترف المغربي وليد أزارو، مؤكدا خلال تصريحات صحفية عدم صحة ما تردد حول تلقي المهاجم السابق للدفاع الجديدي لعرض رسمي من بوردو الفرنسي.

وأضاف المسؤول بنادي الأهلي المصري: "بوردو لم يتقدم بأي عرض لضم المهاجم وليد أزارو، والطاقم التقني بقيادة الأوروغواياني مارتن لاسارتي لم يناقش فكرة رحيل اللاعب المغربي من أصله".

وجاء تعقيب المسؤول بنادي الأهلي عقب تناسل الشائعات من مصادر فرنسية حول تفاوض بوردو مع الأهلي لضم وليد أزارو في الموسم الجديد.

وكان المهاجم المغربي قد تألق بشكل لافت وحصل على لقب هداف الدوري المصري موسم 2017-2018، لكن مستواه تراجع بشدة في الدوري المحلي خلال الموسم المنصرم وساهمت الإصابة التي ألمت به في ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.