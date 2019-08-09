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الرئيسية | رياضة | المجهول ينتظر مصير الخياطي مع ناديه الهولندي

المجهول ينتظر مصير الخياطي مع ناديه الهولندي

المجهول ينتظر مصير الخياطي مع ناديه الهولندي
أوعنا بلعيد
الجمعة 09 غشت 2019 - 09:40

ينتظر المغربي ناصر الخياطي، بفارغ الصبر، التوصل إلى حل مع إدارة ناديه أدو دين هاخ الهولندي، من أجل إطلاق سراحه لخوض تجربة احترافية جديدة بقميص قطر القطري.

ويعيش متوسط ميدان الفريق الهولندي أياما صعبة، كما يغيب عن تداريب فريقه بانتظار أن يتم حسم مستقبله، بعدما ألح على الخروج خلال الانتقالات الصيفية الحالية لتجربة تحديات أخرى بعيدا عن الأراضي المنخفضة.

وتحدث ألفونس جرونيندايك، مدرب أدو دين هاغ، ، في تصريحات لفوتبال إنترناسيول الهولندية، عن وضعية لاعبه الخياطي قائلا: "وضع الخياطي سيء بالنسبة لنا جميعا. أعتقد أنه سيتم حل المشكلة قريبا".

وأضاف المدرب سالف الذكر: "الخياطي كان يعني الكثير بالنسبة للمجموعة وللفريق وكانت لدينا رغبة في استمراره، لكن خلال الأسابيع الأخيرة أثناء خوض المعسكر التدريبي أجريت محادثة مع اللاعب ونظرت إلى عيونه واكتشفت رغبته الجامحة في الخروج".

ويمر الخياطي بلحظات صعبة، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة قطر القطري، التي عرضت عليه مرتبا ضخما، بينما يرفض ناديه تسريحه لحدود اللحظة بسبب هزالة العرض المادي المخصص للنادي، الذي يأمل في الحصول على مقابل مادي كبير كذلك.

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