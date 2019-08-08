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كُتّاب وآراء
المال يسبّب تعثر صفقة "سند الورفلي" مع الترجي
تعثرت صفقة انتقال الدولي الليبي سند الورفلي، إلى الترجي الرياضي التونسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب المطالب المادية للمدافع السابق لفريق الرجاء الرياضي.
ونفى رياض بنور، المدير الرياضي للترجي التونسي، في تصريحات صحافية، إتمام ناديه لصفقة التعاقد مع سند الورفلي بعدما بات خارج حسابات بطل الدوري التونسي، بالرغم من بلوغ المفاوضات مراحل متقدمة بين الطرفين.
وأوضح بنور أن الورفلي أصبح الآن خارج حساباتهم، بعد أن تعاقد الترجي مع الجزائري عبد القادر بدران، الذي يشغل نفس مركز سند داخل أرضية الميدان، ما سيمنع المدافع الليبي من حمل قميص الفريق التونسي.
وكان المدافع سالف الذكر قد وصل إلى تونس، أول أمس، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله رفقة مسؤولي فريق الترجي، لكن مطالبه المادية حالت دون إتمام الصفقة.
وتابع رياض بنور، بأن الترجي عرض على الورفلي الانضمام للفريق منذ فترة، لكنه طلب مقابلا ماديا كبيرا، ما جعل إدارة فريق باب سويقة تغض الطرف عنه وتتعاقد مع بدران كبديل له.
وكان فريق الرجاء يسعى بدوره إلى التعاقد مع الورفلي، الذي جاوره الموسم المنقضي على سبيل الإعارة قادما من نادي الأهلي الليبي، غير أن اللاعب المذكور تماطل في تجديد عقده، فضلا عن أنه طالب إدارة النسور الخضر بمبالغ كبيرة لمواصلة مشواره مع المجموعة.