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الرئيسية | رياضة | اعتقال المتهم بنشر "تغريدة عنصرية" ضد صلاح

اعتقال المتهم بنشر "تغريدة عنصرية" ضد صلاح

اعتقال المتهم بنشر "تغريدة عنصرية" ضد صلاح
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 09 غشت 2019 - 00:05

تم إلقاء القبض على شخص يشتبه في قيامه بنشر تغريدة عنصرية ضد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت تقارير إعلامية بريطانية أمس الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن الشرطة البريطانية قامت باستجواب الشخص المشتبه به (32 عاما) وهو من مقاطعة ميرسيسايد، للاشتباه في ارتكابه الواقعة.

أوضحت الشبكة أن الشرطة ألقت القبض على الشخص المتهم، الذي تردد أنه أحد مشجعي فريق إيفرتون، الجار اللدود لليفربول في مقاطعة ميرسيسايد، عقب إجراء تحقيق في التغريدة.

يذكر أن نادي إيفرتون انتقد الواقعة، حيث أعلن "إدانته بأقوى العبارات لأي نوع من أنواع العنصرية".

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