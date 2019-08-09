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الرئيسية | رياضة | كركاش ينضم إلى الوداد في صفقة بـ 300 مليون

كركاش ينضم إلى الوداد في صفقة بـ 300 مليون

كركاش ينضم إلى الوداد في صفقة بـ 300 مليون
أوعنا بلعيد
الجمعة 09 غشت 2019 - 16:06

تَوصَّلت إدارة الوداد الرياضي إلى اتّفاق نهائي مع نظيرتها من مولودية وجدة سيفضي إلى توقيع اللاعب سفيان كركاش في كشوفات الفريق "الأحمر" خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا، توصل الوداد أخيرا برئاسة سعيد الناصيري إلى اتفاق مع إدارة المولودية الوجدية برئاسة محمد هوار، سينتقل بموجبه اللاعب كركاش لحمل قميص الفريق "الأحمر" مقابل 300 مليون سنتيم.

وستُجالس إدارة الفريق "الأحمر" اللاعب كركاش من أجل الاتفاق معه على شروطه الشخصية وبنود عقده الجديد الذي تضمن شرطا من إدارة "سندباد الشرق" يقضي بدفع الوداد نسبة 25% عند بيع اللاعب مستقبلا.

وكان اللاعب كركاش قريبا من الانتقال إلى الدوري الإماراتي ليلعب بقميص العين، قبل أن يقرِّر العودة إلى المغرب وكان قد لفت أنظار واهتمام فريقي الرجاء الرياضي وغريمه الوداد قبل أن يحسم الأخير الصفقة لصالحه نظرا لحاجته أكثر لخدمات اللاعب.

يُشار إلى أن الفريق "الأحمر" قام بتعزيز صفوفه تأهبا للموسم الجديد حيث تعاقد مع الكونغولي غابونغو غاسونغو، على سبيل الإعارة قادما من الزمالك المصري، وأيوب الكعبي المعار من هيبي شينا الصيني، وهيتم البهجة قادما من فريق الاتحاد الرياضي السالمي، وإبراهيم نجم الدين من الكوكب المراكشي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كابيلو الجمعة 09 غشت 2019 - 17:17
وداد شرات لعاب ب 300 باقي صغير ار مكون نادي أروبي أو فريق الإمدماج استعارة لاعب من البطولة عاطل ب 500 هههه شوف الفرق او تلقاهم فين ماتبان قضية الوداد او ترجي كيضحكو على الوداد ويتشفاو فيها كتر من توانسا
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-5
2 - عابر سبيل الجمعة 09 غشت 2019 - 17:35
سفيان كركاش يستحق اللعب في فرق تنافس على الألقاب
أرجو أن لا تكرر المولودية نفس خطإ المغرب التطواني عندما باع أبرون كل اللاعبين فقط من أجل المال فتخبط المغرب التطواني بعدها في الصراع من أجل البقاء
على السيد هوار أن يكون واضحا مع السيد بنشيخة في تحديد الأهداف :
الفريق ليس بحاجة اليوم وتحديدا هذه السنة للفوز بالبطولات ولا باللعب في المنافسات الإفريقية وإنما بحاجة لتشكيل بنك بدلاء قادر على إعطاء الإضافة وضمان الإستمرارية لسنوات وسنوات
إدن على الفريق أن يحافظ فقط على رتبته ضمن 10 فرق الأولى طيلة مسار البطولة وعدم ترك ذلك للدقيقة 90 من البطولة وفي نفس الوقت الإعتماد على شباب الفريق وأبناء المدينة لكي لا يكلف جلب اللاعبين أموالا طائلة ولكي يمنح الفرصة لللاعب المحلي للتألق وإمكانية الإحتراف
مدينة وجدة تزخر بالطاقات الكروية فقط عليكم البحث عنها
نظموا دوريات للفرق المحلية وفرق الأحياء وستجدون العجب العجاب
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2
3 - ودادي الجمعة 09 غشت 2019 - 17:57
الوداد فرط في لاعبين كاوناجم بنشرقي وجلب لاعبين مغمورين عاديين.هل اصبحت الوداد مؤسية ربحية تجارية أم مادا.نريد اللعب على الالقاب بانتدابات وازنة ولاعبين ياكلون العشب.تابعت تصريحا لهدا اللاعب الشاب يتحدث فقط بالفرنسية ولا اعتقد انه قادر على ملا فراغ اللاعب المحراث إبراهيم النقاش
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