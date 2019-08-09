كركاش ينضم إلى الوداد في صفقة بـ 300 مليون

أوعنا بلعيد

تَوصَّلت إدارة الوداد الرياضي إلى اتّفاق نهائي مع نظيرتها من مولودية وجدة سيفضي إلى توقيع اللاعب سفيان كركاش في كشوفات الفريق "الأحمر" خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا، توصل الوداد أخيرا برئاسة سعيد الناصيري إلى اتفاق مع إدارة المولودية الوجدية برئاسة محمد هوار، سينتقل بموجبه اللاعب كركاش لحمل قميص الفريق "الأحمر" مقابل 300 مليون سنتيم.

وستُجالس إدارة الفريق "الأحمر" اللاعب كركاش من أجل الاتفاق معه على شروطه الشخصية وبنود عقده الجديد الذي تضمن شرطا من إدارة "سندباد الشرق" يقضي بدفع الوداد نسبة 25% عند بيع اللاعب مستقبلا.

وكان اللاعب كركاش قريبا من الانتقال إلى الدوري الإماراتي ليلعب بقميص العين، قبل أن يقرِّر العودة إلى المغرب وكان قد لفت أنظار واهتمام فريقي الرجاء الرياضي وغريمه الوداد قبل أن يحسم الأخير الصفقة لصالحه نظرا لحاجته أكثر لخدمات اللاعب.

يُشار إلى أن الفريق "الأحمر" قام بتعزيز صفوفه تأهبا للموسم الجديد حيث تعاقد مع الكونغولي غابونغو غاسونغو، على سبيل الإعارة قادما من الزمالك المصري، وأيوب الكعبي المعار من هيبي شينا الصيني، وهيتم البهجة قادما من فريق الاتحاد الرياضي السالمي، وإبراهيم نجم الدين من الكوكب المراكشي.