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كُتّاب وآراء
أياكس ينجح في تمديد عقد زياش حتى 2022
نجح مسؤولو أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم في تمديد عقد اللاعب المغربي حكيم زياش لسنة إضافية، ليستمر مقامه مع الفريق لغاية 2022، وذلك عقب مفاوضات مع مصطفى نخلي، وكيل أعمال الدولي المغربي.
ويحاول العملاق الهولندي الحفاظ على بعض ركائزه الأساسية بعدما نجح المكتب المسير في تأمين مستقبل أعمدة الفريق على غرار نصير مزراوي والكاميروني أندري أونانا والبرازيلي دافيد نيريس والأرجنتيني تاغليافيكو والصربي دوشان تاديتش بينما غادر المجموعة كل من دي يونغ صوب برشلونة ودي لغت الذي انتقل إلى يوفنتوس.
وعملت الإدارة الرياضية لأياكس على إغراء صانع ألعاب "الأسود" بجعله بين الأكثر أجرا في الدوري الهولندي مقابل تجديد عقده، إذ عرضت عليه مبلغ "4 ملايين أورو" سنويا، مقابل التمديد خلال "المركاتو" الصيفي الحالي.
وفي سياق متَّصل، عاد فريق بايرن ميونيخ الألماني لإبداء رغبته الجدية في التعاقد مع زياش، وذلك بعد تأكد استحالة التعاقد مع الدولي الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الذي كان الخيار الأول للفريق الألماني.
وحرمت الإصابة التي تعرَّض لها ليروي ساني وابتعاده عن الميادين لحوالي 6 أشهر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وخضوعه لعملية جراحية، (حرمت) فريق بايرن ميونيخ من التعاقد مع اللاعب وهو ما رفع أسهم النجم المغربي الذي عاد اسمه ليطرح بقوة على طاولة العملاق البفاري.
وأوضحت قناة "سبورت 1"، أن "المايسترو" المغربي أصبح من الخيارات الممكنة والمطروحة بقوة لتعزيز صفوف بايرن ميونيخ وتقوية منتصف ملعبه وخطه الهجومي بالإضافة إلى ستيفن بيرغوين (أيندهوفن)، وتيمو فيرنر (لايبزيغ).