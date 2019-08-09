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الرئيسية | رياضة | هذه مواعيد انطلاق البُطولة الاحترافية وكأس العرش

هذه مواعيد انطلاق البُطولة الاحترافية وكأس العرش

هذه مواعيد انطلاق البُطولة الاحترافية وكأس العرش
هسبورت
الجمعة 09 غشت 2019 - 20:20

كَشَفت الجامعة الملكية لكرة القدم عن موعد انطلاق البطولة الاحترافية، ومنافسات كأس العرش، على هامش الاجتماع الذي عقده المكتب الجامعية صباح الجمعة، في مدينة الرباط.

وأكَّدت الجامعة الملكية لكرة القدم في بلاغ لها، أن منافسات كأس العرش هذا الموسم ستنطلق أيام 30 و31 غشت الجاري وفاتح شتنبر المقبل، بإجراء دور سدس العشر.

فيما حددت الجامعة يوم 13 شتنبر موعدا لانطلاق البطولة الوطنية على أن تختتم يوم 28 يونيو 2020.

ودعا المكتب المديري للجامعة الملكية حسب البلاغ نفسه إلى ضرورة احترام مواعد البطولة الوطنية من بدايتها إلى نهايتها، مع مراعاة مشاركة الأندية الوطنية في المنافسات القارية والعربية.

وقرَّر المكتب المديري للجامعة اللجوء إلى استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR" بداية من الدور نصف النهائي في منافسات كأس العرش المزمع إقامتها يوم 15 أكتوبر 2019.

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