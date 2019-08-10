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كُتّاب وآراء
بونو يقترِب من تَجربة جديدة بـ"الليغا" مع ليفانتي
يَقترب الدولي المغربي ياسين بونو، حارس فريق خيرونا الإسباني لكرة القدم، من خوض تجربة احترافية جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بات مرشحا بقوة للانتقال إلى فريق ليفانتي الممارس في القسم الأول بـ"الليغا".
وحسب مصادر إسبانية، يسير فريق خيرونا في اتجاه عقد صفقة تبادلية مع نظيره ليفانتي من خلال تسريح الحارس بونو للاستفادة من خدمات أويير أولازابال الراغب بدوره في تغيير الأجواء إذ يريد الحصول على دقائق لعب أكثر.
وكان ياسين بونو، الحارس الأساسي لفريق خيرونا الموسم المنقضي وقدم رفقته مباريات كبيرة لكن ذلك لم يشفع في بقاء المجموعة في القسم الممتاز لتغادر نهاية الموسم صوب الدرجة الثانية، ما دفع الحارس السابق لفريق الوداد الرياضي لإبداء رغبته الواضحة في تغيير الأجواء وعدم اللعب في القسم الثاني.
ووجد مسؤولو ليفانتي ضالتهم في حارس "الأسود" حيث دخلوا في مفاوضات بلغت مراحلها المتقدمة مع إدارة خيرونا بغية عقد مقايضة بتسريح الحارس أويير اولازابال بالإضافة إلى مبلغ من المال مقابل نيل خدمات ياسين بونو.