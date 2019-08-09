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الرئيسية | رياضة | الوداد يَهزم شباب المحمدية بخُماسية في نزالٍ ودي

الوداد يَهزم شباب المحمدية بخُماسية في نزالٍ ودي

الوداد يَهزم شباب المحمدية بخُماسية في نزالٍ ودي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 09 غشت 2019 - 18:20

تَغَّلب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم بخمسة أهداف مقابل هدفين، على حساب نظيره شباب المحمدية في مباراة ودية إعدادية جمعت بينهما، صباح اليوم الجمعة.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق البيضاوي في المباراة التي احتضنها منتجع مازاغان، كل من زهير مترجي، الذي سجل هدفين، إضافة إلى محمد الناهيري، أيوب الكعبي وأمين تيغزوي.

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