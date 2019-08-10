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كُتّاب وآراء
فيورنتينا يرغب في إعادة لزعر إلى "الكالشيو"
يَطمح نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم إلى تعزيز صفوفه بالانتقالات الصيفية الحالية بضمه للدولي المغربي أشرف لزعر، مدافع نيوكاستل الإنجليزي الممارس في القسم الممتاز.
وتَأتي رغبة الفريق الايطالي في التعاقد مع لزعر، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للاعبه كريستيانو براغي، إذ حدَّدت الإدارة "البنفسجية" المدافع المغربي أفضل خيار لشغل مركز المدافع الأيسر جراء ما يملكه من خبرة في الدوري الإيطالي الممتاز.
ويُرتقب أن يعود أشرف لزعر إلى أجواء التباري بالكالشيو لاسيما أن تجربته مع نيوكاستل لم تكن في المستوى المطلوب، إذ أصبح اللاعب خارج حسابات الإسباني رفائيل بينتيز، المدرب السابق لنيوكاستل، الذي لم يعتمد على خدماته سوى في 10 مباريات قبل أن تتم إعارته إلى نادي شيفلد وينزداي بالنصف الثاني من الموسم الماضي وخاص بقميصه أربع مباريات.
ولا يُمانع فريق نيوكاستل تسريح مدافعه المغربي، بعدما أكدت تقارير بريطانية أن إدارة المكابايس وضعت اسمه ضمن قائمة المغادرين والمتاحين للبيع بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، إذ يمكن للأندية الراغبة في ضمِّه خارج الدوري الإنجليزي التعاقد معه بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.