24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4213:3817:1620:2421:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش .. "عابر في إبداع خالد" (5.00)

  2. مثقفون جزائريون يطلقون نداء "السّلام" لفتح الحدود مع المغرب (5.00)

  3. "القامرة" قبل الأضحى .. التسعيرة مستقرة و"البُراق" يُخفف الاكتظاظ (5.00)

  4. تخزين لحم الأضحية (5.00)

  5. مشروع بريطاني يمنح تأشيرات لـ"أفضل العقول" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فيورنتينا يرغب في إعادة لزعر إلى "الكالشيو"

فيورنتينا يرغب في إعادة لزعر إلى "الكالشيو"

فيورنتينا يرغب في إعادة لزعر إلى "الكالشيو"
أوعنا بلعيد
السبت 10 غشت 2019 - 07:15

يَطمح نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم إلى تعزيز صفوفه بالانتقالات الصيفية الحالية بضمه للدولي المغربي أشرف لزعر، مدافع نيوكاستل الإنجليزي الممارس في القسم الممتاز.

وتَأتي رغبة الفريق الايطالي في التعاقد مع لزعر، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للاعبه كريستيانو براغي، إذ حدَّدت الإدارة "البنفسجية" المدافع المغربي أفضل خيار لشغل مركز المدافع الأيسر جراء ما يملكه من خبرة في الدوري الإيطالي الممتاز.

ويُرتقب أن يعود أشرف لزعر إلى أجواء التباري بالكالشيو لاسيما أن تجربته مع نيوكاستل لم تكن في المستوى المطلوب، إذ أصبح اللاعب خارج حسابات الإسباني رفائيل بينتيز، المدرب السابق لنيوكاستل، الذي لم يعتمد على خدماته سوى في 10 مباريات قبل أن تتم إعارته إلى نادي شيفلد وينزداي بالنصف الثاني من الموسم الماضي وخاص بقميصه أربع مباريات.

ولا يُمانع فريق نيوكاستل تسريح مدافعه المغربي، بعدما أكدت تقارير بريطانية أن إدارة المكابايس وضعت اسمه ضمن قائمة المغادرين والمتاحين للبيع بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، إذ يمكن للأندية الراغبة في ضمِّه خارج الدوري الإنجليزي التعاقد معه بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.