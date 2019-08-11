24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. علامات التشوير بوزان .. "دجاجة تبيض ذهبا" وفِخاخ تعرقل الجولان (5.00)

  2. إصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج (5.00)

  3. تخزين لحم الأضحية (5.00)

  4. بنكيران والفرنسية (5.00)

  5. تهديد الجفاف للجنوب الشرقي بالمملكة يجدّد مطلب بناء السدود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | انتقال باتنا إلى "الجزيرة" يصل إلى ردهات "فيفا"

انتقال باتنا إلى "الجزيرة" يصل إلى ردهات "فيفا"

انتقال باتنا إلى "الجزيرة" يصل إلى ردهات "فيفا"
أوعنا بلعيد
الأحد 11 غشت 2019 - 04:49

ما يزال الصراع بين فريقي الوحدة والجزيرة الإماراتيين لكرة القدم مستمرا بخصوص تعاقد الأخير مع المهاجم المغربي مراد باتنا، وهو الانتقال الذي تراه مكونات نادي الوحدة باطلا بحكم أن عقد اللاعب مع فريقها مازال ساريا لموسم إضافي.

وكان مسؤولو فريق الجزيرة الإماراتي قد أعلنوا، في وقت سابق، تعاقدهم مع المهاجم المغربي في صفقة انتقال حر، فيما يؤكد نادي الوحدة أن عقده مع اللاعب ما يزال ساريا، ويطالب بالتالي بحقوقه في الصفقة.

ووصلت قضية اللاعب المذكور إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينتظر اتحاد الكرة الإماراتي رد الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية بشأن استفساره حول موضوع تسجيل باتنا للجزيرة من عدمه، ليتم حسم قضية اللاعب بعدما تقدم بطلب لفسخ تعاقده مع الوحدة.

من جانبه، تقدم محامي المهاجم السابق لفريقي حسنية أكادير والفتح الرباطي بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي يطالب فيها بالتحقيق في كيفية منح فريق الوحدة رخصة المحترفين للموسم الجديد، في ظل عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وعدم توقيعه على براءة ذمة.

ورفض مسؤولو الوحدة التنازل عن حقوقهم وتقدموا بشكوى رسمية إلى لجنة فض المنازعات في الاتحاد الإماراتي، يؤكدون فيها عدم قانونية توقيع باتنا لنادي الجزيرة، بحجة أن اللاعب ما يزال مقيدا في كشوفات الفريق، وليس حرا كما يدعي.

وجاء تعاقد مراد باتنا مع فريق الجزيرة بعدما استند في موقفه إلى اللوائح الدولية التي تتيح له التوقيع لأي فريق حتى يتم الفصل في قضية فسخ تعاقده، وبالتالي انضم إلى الجزيرة إلى حين حسم موقف تعاقده القانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.