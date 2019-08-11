زياش يكشف أسباب تمديد عقد أياكس إلى 2022

أوعنا بلعيد

تحدث الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، عن تجديد عقده لموسم إضافي (2022)، موضحا أن اللحظات الرائعة التي عاشها في الموسم المنقضي مع المجموعة دفعته إلى التجديد وجعلته متعطشا إلى تحقيق ألقاب أخرى في مساره الكروي.

كما أعرب صانع ألعاب أسود الأطلس عن فخره واعتزاز بحمل قميص العملاق الهولندي والتمديد لموسم إضافي، في وقت لم يؤكد فيه استمراره مع المجموعة إلى نهاية عقده الحالي أو رحيله في المركاتو الصيفي الجاري.

واختار النجم المغربي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام"، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لناديه، ليتحدث عن خطوته الجديدة المتعلقة بتجديد عقده، قائلا: "عشنا في الموسم المنقضي لحظات لا تنسى بشكل سوي، من أجل مثل هذه اللحظات أُريد أن ألعب كرة القدم".

وعن تمديد العقد واستمراره مع أياكس رغم بعض العروض التي توصل بها على غرار العرض المقدم من فريق اشبيلية الإسباني، قال زياش: "أريد الحصول على لحظات أخرى مماثلة، ولهذا السبب أريد تطوير لعبي، كما أنني فخور بارتداء قميص أياكس أمستردام إلى غاية 2022".

ولم يتحدث اللاعب المذكور عن الأندية التي تود استقدامه، لتبقى الأبواب مفتوحة على جميع التكهنات، لاسيما في ظل إبداء بايرن ميونيخ اهتمامه بخدمات اللاعب والعودة إلى خيار التعاقد معه بعدما أصيب الألماني ليروني ساني، نجم مانشستر سيتي، بتمزق في الرباط الصليبي واحتمال غيابه عن الميادين لسبعة أشهر.

ولعب حكيم زياش حتى الآن 133 مباراة رسمية مع أياكس أمستردام في جميع المسابقات، وسجل 42 هدفا.