اتحاد جدة السعودي يعوّل على داكوستا والأحمدي

أوعنا بلعيد

يعول التشلي خوسيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة لكرة القدم، على خدمات الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومروان داكوستا من أجل قيادة المجموعة لتحقيق نتائج إيجابية خلال كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وحسب مصادر سعودية، فإن الطاقم التقني لفريق اتحاد جدة السعودي، تحت اشراف المدرب لويس سييرا، يتجه إلى اختيار مروان داكوستا وكريم الأحمدي ومارسيلو جروهي والكساندر بيرجوفيتش للمشاركة مع الفريق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وينتظر أن يحسم المدرب المذكور في هوية اللاعب الخامس الذي سيدخل قائمته المختارة لخوض هذه المسابقة، بعد فراغ المجموعة من خوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي.

ويستهل الفريق السعودي مشواره في البطولة العربية للأندية (التي اختارت اللجنة المنظمة أن تطلق عليها اسم العاهل المغربي محمد السادس في نسختها الحالية)، عندما يستضيف نظيره العهد اللبناني في ذهاب دور الـ 32 على ملعب الجوهرة المشعة في 20 غشت الجاري.

جدير بالإشارة إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم منح لكل فريق مشارك في البطولة حق تسجيل 5 لاعبين محترفين أجانب فقط ضمن قائمته التي ستخوض المسابقة بشكل رسمي.