24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منى تحتضن أكبر تجمّع للخيام بالعالم .. "ذنب مغفور وحج مبرور"
- مسجد نمرة .. مَعلم ديني بارز يرتبط بحجة الوداع
- أفواج الحجيج تنطلق إلى "مشعر عرفات" في مشهد إيماني عظيم
- دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية
- الحجاج على صعيد عرفات
علامات التشوير بوزان .. "دجاجة تبيض ذهبا" وفِخاخ تعرقل الجولان (5.00)
عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر (5.00)
المحامي جدوي: القانون لا يؤطر إطلاق الأمنيين الرصاص التحذيري (5.00)
- مغاربة يفضلون قضاء "الأضحى" في السفر بالخارج وترفيه الصيف - (71)
- وزارة التعليم تجرب كسر مقاطعة طلبة الطب بوعود "النجاح المجاني" - (38)
- هكذا تستعدُّ الثكنات والحاميات لاستقبال أول فوج للخدمة العسكرية - (33)
- إسلاميون يتظاهرون في هولندا ضد حظر النقاب - (31)
- "شاشية" خدم "المخزن" .. لباس يخضع لقوانين سلطانية صارمة - (29)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أسباب تنظيمية تلغي ودية تطوان والجزيرة الخضراء
ألغت إدارة فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم المباراة الودية، التي كان مقررا أن تجمعه بنادي الجزيرة الخضراء الإسباني، يوم الجمعة 16 غشت الجاري، لأسباب تنظيمية.
وأعلن نادي المغرب التطواني، عبر بيان رسمي تم نشره في موقعه الرسمي، بأن المكتب المسير للنادي قام بإلغاء مقابلة حبية أمام نادي الجزيرة الخضراء، كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة 16 غشت، بسبب عدم تمكن الفريق المضيف من توفير الظروف المناسبة لاستقبال فريق بحجم وسمعة المغرب أتلتيك تطوان.
وأضاف "كما يتقدم المكتب المسير لنادي المغرب أتلتيك تطوان، برئاسة السيد محمد رضوان الغازي، إلى السيد القنصل العام الإسباني بجزيل الشكر على تعاونه وتفاعله فيما يخص الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الإسباني".
وكان مقررا أن يخوض المغرب التطواني مباراته الودية أمام الجزيرة الخضراء، في إطار استعداداته لخوض غمار الموسم المقبل، إذ تريد المجموعة تقديم موسم جيد يليق بمستوى الفريق على عكس الموسم المنقضي، حيث كان "الماط" قريبا من النزول إلى القسم الثاني لولا أنه تدارك الأمر في آخر جولة من الدوري الاحترافي.