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الرئيسية | رياضة | أسباب تنظيمية تلغي ودية تطوان والجزيرة الخضراء

أسباب تنظيمية تلغي ودية تطوان والجزيرة الخضراء

أسباب تنظيمية تلغي ودية تطوان والجزيرة الخضراء
أوعنا بلعيد
السبت 10 غشت 2019 - 21:14

ألغت إدارة فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم المباراة الودية، التي كان مقررا أن تجمعه بنادي الجزيرة الخضراء الإسباني، يوم الجمعة 16 غشت الجاري، لأسباب تنظيمية.

وأعلن نادي المغرب التطواني، عبر بيان رسمي تم نشره في موقعه الرسمي، بأن المكتب المسير للنادي قام بإلغاء مقابلة حبية أمام نادي الجزيرة الخضراء، كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة 16 غشت، بسبب عدم تمكن الفريق المضيف من توفير الظروف المناسبة لاستقبال فريق بحجم وسمعة المغرب أتلتيك تطوان.

وأضاف "كما يتقدم المكتب المسير لنادي المغرب أتلتيك تطوان، برئاسة السيد محمد رضوان الغازي، إلى السيد القنصل العام الإسباني بجزيل الشكر على تعاونه وتفاعله فيما يخص الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الإسباني".

وكان مقررا أن يخوض المغرب التطواني مباراته الودية أمام الجزيرة الخضراء، في إطار استعداداته لخوض غمار الموسم المقبل، إذ تريد المجموعة تقديم موسم جيد يليق بمستوى الفريق على عكس الموسم المنقضي، حيث كان "الماط" قريبا من النزول إلى القسم الثاني لولا أنه تدارك الأمر في آخر جولة من الدوري الاحترافي.

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