الرجاء يعود بالتعادل من غامبيا في دوري أبطال إفريقيا

هسبريس - متابعة

تعادل فريق الرجاء البيضاوي في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم أمس السبت مع نادي بريكاما الغامبي على أرضية ملعبه بحصة 3-3، وذلك برسم ذهاب الجولة التمهيدية لهذه المسابقة.

وسجل أهداف الرجاء بدر بانون ( الدقيقتان 2 و56) ومحسن متولي (الدقيقة 30).

ومن المقرر إجراء مباراة الإياب بعد أسبوعين في الدار البيضاء.