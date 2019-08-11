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الرجاء يعود بالتعادل من غامبيا في دوري أبطال إفريقيا
الأحد 11 غشت 2019 - 00:51
تعادل فريق الرجاء البيضاوي في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم أمس السبت مع نادي بريكاما الغامبي على أرضية ملعبه بحصة 3-3، وذلك برسم ذهاب الجولة التمهيدية لهذه المسابقة.
وسجل أهداف الرجاء بدر بانون ( الدقيقتان 2 و56) ومحسن متولي (الدقيقة 30).
ومن المقرر إجراء مباراة الإياب بعد أسبوعين في الدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حمادي الأحد 11 غشت 2019 - 17:04
تعادل بطعم الهزيمة مع فريق مغمور وبميزانية ضخمة ومدرب أجنبي وانتدابات بالجملة أين أنتم يا من كنتم تنتقدون المنتخب لما لعب مع غامبيا وقلتم لو لعبت الرجاء أو الوداد مكان المنتخب لانتصر فهاهو مع فريق غير معروف ولم تنتصروا
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