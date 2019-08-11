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الرئيسية | رياضة | الرجاء يعود بالتعادل من غامبيا في دوري أبطال إفريقيا

الرجاء يعود بالتعادل من غامبيا في دوري أبطال إفريقيا

الرجاء يعود بالتعادل من غامبيا في دوري أبطال إفريقيا
هسبريس - متابعة
الأحد 11 غشت 2019 - 00:51

تعادل فريق الرجاء البيضاوي في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم أمس السبت مع نادي بريكاما الغامبي على أرضية ملعبه بحصة 3-3، وذلك برسم ذهاب الجولة التمهيدية لهذه المسابقة.

وسجل أهداف الرجاء بدر بانون ( الدقيقتان 2 و56) ومحسن متولي (الدقيقة 30).

ومن المقرر إجراء مباراة الإياب بعد أسبوعين في الدار البيضاء.

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1 - حمادي الأحد 11 غشت 2019 - 17:04
تعادل بطعم الهزيمة مع فريق مغمور وبميزانية ضخمة ومدرب أجنبي وانتدابات بالجملة أين أنتم يا من كنتم تنتقدون المنتخب لما لعب مع غامبيا وقلتم لو لعبت الرجاء أو الوداد مكان المنتخب لانتصر فهاهو مع فريق غير معروف ولم تنتصروا
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