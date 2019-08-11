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الرئيسية | رياضة | سعر انتقال نيمار يصل إلى 200 مليون أورو

سعر انتقال نيمار يصل إلى 200 مليون أورو

سعر انتقال نيمار يصل إلى 200 مليون أورو
هسبريس - إفي
الأحد 11 غشت 2019 - 22:40

كشفت تقارير فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يريد مبلغ لا يقل عن 200 مليون أورو مقابل لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ما يجعل ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع مهاجم السيلساو.

وأوضحت صحيفة (لو باريزيان) أنه "في ظل حالة الاستياء من رغبة نيمار في الرحيل، تريد قطر، التي تمتلك بي إس جي، الكثير من المال مقابل التخلي على اللاعب"، مذكرة بأن هذا المبلغ يقترب من الـ 222 مليون أورو التي دفعها النادي الباريسي لاستقدام نيمار من برشلونة قبل عامين.

وأبرزت صحيفة (ليكيب) أنه بناء على مبادرة من المحيطين بالمهاجم البرازيلي، حدث تواصل بالفعل مع ريال مدريد قبل بداية الصيف، لكن لم يحدث تقدم.

وحتى ثلاثة أسابيع مضت، كانت إدارة الريال ما زالت توجه أنظارها نحو الفرنسي بول بوغبا أو كان لديها النية للتعاقد مع مواطنه كيليان مبابي لعام 2020، بحسب نفس الصحيفة.

لكن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لطالما كان من "معجبي" نيمار، وفقا لصحيفة (ليكيب)، وظل على تواصل مع والد نيمار، كما أن علاقته بنظيره على رأس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، جيدة أيضا، الأمر الذي قد يسهل عملية التفاوض.

وأضافت الصحيفة أن الملكي لديه لاعبين يمكن إدراجهم في الصفقة مقابل الحصول على نيمار، مثل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز وحتى إيسكو ألاركون.

ودن ذكر أي ناد بعينه، كان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو أرواجو قد أعلن السبت أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المهاجم البرازيلي "متقدمة أكثر من أي وقت مضى، لا يعني ذلك أنه تم التوصل لاتفاق بالفعل".

وقال "سنرى ماذا سيحدث. كلنا بحاجة لتحديد ما سيحدث في المستقبل".

وبانتظار التوصل لاتفاق محتمل من أجل رحيله عن النادي الباريسي، يظل وضع نيمار الرياض متجمدا ولم يتم استدعائه للمشاركة في مواجهة نيم بأولى جولات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في قرار جاء أيضا على خلفية عدم تعافيه بشكل تام من إصابته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - yaaaaaaaaadris الأحد 11 غشت 2019 - 22:58
هذه الدنيا حظوظ ، فاللهم لا تحرمنا و إياكم من حسنات الدنيا و الآخرة ، و عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة و راحة البال و طول العمر
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2 - reda الأحد 11 غشت 2019 - 23:03
On joue sur la surmédiatisation pour faire de la publicité au football européen pour gagner plus d’argent de l’Asie, l’Amérique latine et le monde arabe. Finalement cette argent 200 millions d’euros restera dans la zone euro. De Paris à Madrid ou Turin ou Munich … c’est la même chose tant que l’argent reste Europe.
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4
3 - nomade الأحد 11 غشت 2019 - 23:04
Je ne comprends rien à cette activité! Le football a perdu son sens puisqu'il est devenu un souk où on peut acheter et vendre un être humain. Ce domaine bassement mercantile n'est plus un sport. C'est un commerce où la concurrence, souvent déloyale et violente devient la règle.
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