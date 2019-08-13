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الرئيسية | رياضة | غاموندي يختار شهاب مشرفا عاما على الحسنية

غاموندي يختار شهاب مشرفا عاما على الحسنية

غاموندي يختار شهاب مشرفا عاما على الحسنية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 07:10

عين المكتب المسير لفريق حسنية أكادير لكرة القدم الدولي المغربي السابق طارق شهاب مشرفا عاما على الفريق بداية من الموسم الكروي. وقد باشر عمله في مهامه الجديدة داخل الفريق "السوسي" منذ أيام، باختيار من المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي.

وأكد مصدر موثوق من داخل إدارة الحسنية لـ"هسبورت" أن مهام شهاب تتمثل بالأساس في الإشراف على التنظيم والتحضير القبلي لكل المباريات التي سيخوضها الفريق في الموسم الكروي الجديد، إضافة إلى الحصص التدريبية، دون أن يكون له دخل وصلاحيات في الجانب التقني.

وكشف مصدر الصحيفة أن شهاب بدأ عمله الجديد بفرض نظام صارم على اللاعبين، من خلال وضع توجيهات تنظيمية وانضباطية كثيرة تهم احترام المواعد المحددة للتدريبات وسلوكات اللاعبين داخل مستودع الملابس وخارجه.

وفرض المشرف العام الجديد للحسنية غرامات مالية متفاوتة على اللاعبين خلال الأيام الأولى من مهامه الجديدة، رغبة منه في إعادة الانضباط المفقود في مستودع ملابس الفريق "السوسي".

وربط مصدر الصحيفة المهام الجديدة لشهاب بالصراع الخفي بين غاموندي والكاتبة الإدارية للحسنية، حيث عمد مدرب "غزالة سوس" إلى استقدام المشرف العام الجديد لشغل صلاحيات إدارية واسعة كانت تقوم بها الكاتبة المذكورة، في خطوة منه لقطع الطريق عليها، خصوصا في ظل غموض مستقبلها مع الحسنية.

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