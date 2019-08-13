"الفار" تغيب عن التدريب السنوي لحكام البطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أنهى حكام الدوري الاحترافي لكرة القدم تدريبهم السنوي، الذي يسبق دوما انطلاق منافسات الموسم الكروي، بعد 10 أيام من التدريبات التطبيقية والنظرية بالعاصمة الرباط، دون إجراء التكوين المتعلق بتقنية "حكم الفيديو المساعد".

وكشف مصدر تحكيمي مطلع لـ"هسبورت" أن قضاة ملاعب البطولة الوطنية غادروا التدريب بدون إخضاعهم لأي تكوين في تقنية الفيديو، حيث يبقى هناك غموض كبير حول قدرة الجامعة على بدء البطولة بالاعتماد على هذه التقنية، كما سبق أن صرح بذلك فوزي لقجع.

وأضاف المصدر ذاته أن مديرية التحكيم برمجت التدريب السنوي للفوج الثاني من الحكام مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى إلى غاية 23 غشت، فيما لم يتضح بعد موعد تكوين "الفار" بالنظر إلى ارتباط ذلك بتأشيرة المجلس الدولي لكرة القدم.

ويلف غموض كبير هذا الموضوع لدى حكام البطولة أنفسهم، حيث أكد العديد منهم، في دردشات متفرقة مع "هسبورت"، غياب رؤية واضحة لديهم بشأن تقنية "الفار" في البطولة المغربية، كما أن معلوماتهم بشأن هذه التقنية واعتمادها في الملاعب الوطنية تبقى جد محدودة.

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