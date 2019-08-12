حمد الله يُؤهل النصر السعودي في أبطال آسيا

هسبريس - د .ب .أ

تأهل نادي النصر السعودي إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2، اليوم الاثنين، على ملعب آل نهيان في أبوظبي في إياب دور الـ16 .

وتقدم محمد المنهالي بهدف للوحدة في الدقيقة 27 ولكن المغربي عبد الرزاق حمد الله أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 41.

وتقمص البرازيلي جوليانو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث للنصر في الدقيقة 45 و62 قبل أن يسجل الأرجنتيني سيباستيان تيجالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 79.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 يوم الاثنين الماضي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ليتأهل النصر إلى دور الثمانية بعدما تفوق بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي النصر في دور الثمانية مع الفائز من مباراة السد والدحيل القطريين.