سلامي يكشف عن قائمة المنتخب للألعاب الإفريقية

هسبريس - و.م.ع

كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، جمال سلامي، الاثنين، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في دورة الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب من 19 إلى 21 غشت الجاري.

وفي ما يلي لائحة اللاعبين الـ 18 المنادى عليهم:

1- طه موريد (الوداد الرياضي).

2- عبد الرحمان كرنان (أولمبيك خريبكة).

3- إبراهيم شاهير (أولمبيك خريبكة).

4- محمد مفيد (الجيش الملكي).

5- المهدي المبارك (الفتح الرياضي).

6- محسن عبى (الجيش الملكي).

7- خالد أيت أورخان (الجيش الملكي).

8- إدريس بوصبع (الفتح الرياضي).

9- عبد الإله مدكور (الرجاء الرياضي).

10- زكارياء ادريوش (الرجاء الرياضي).

11- أيوب خيري (الرجاء الرياضي).

12- اسماعيل المترجي (شباب المحمدية).

13- حمزة بوسقل (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم).

14- بلال الودغيري (المغرب الفاسي).

15- محمد اسكندر (الدفاع الحسني الجديدي).

16- منتصر لهثيمي (الفتح الرياضي).

17- عبد الإله دعمر (كورنلا الإسباني).

18- أيمن موريد (ليغانيس الإسباني).

وكانت قرعة دورة الألعاب الإفريقية قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، وبوركينافاسو، ونيجريا.