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الرئيسية | رياضة | سلامي يكشف عن قائمة المنتخب للألعاب الإفريقية

سلامي يكشف عن قائمة المنتخب للألعاب الإفريقية

سلامي يكشف عن قائمة المنتخب للألعاب الإفريقية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 12 غشت 2019 - 22:32

كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، جمال سلامي، الاثنين، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في دورة الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب من 19 إلى 21 غشت الجاري.

وفي ما يلي لائحة اللاعبين الـ 18 المنادى عليهم:

1- طه موريد (الوداد الرياضي).

2- عبد الرحمان كرنان (أولمبيك خريبكة).

3- إبراهيم شاهير (أولمبيك خريبكة).

4- محمد مفيد (الجيش الملكي).

5- المهدي المبارك (الفتح الرياضي).

6- محسن عبى (الجيش الملكي).

7- خالد أيت أورخان (الجيش الملكي).

8- إدريس بوصبع (الفتح الرياضي).

9- عبد الإله مدكور (الرجاء الرياضي).

10- زكارياء ادريوش (الرجاء الرياضي).

11- أيوب خيري (الرجاء الرياضي).

12- اسماعيل المترجي (شباب المحمدية).

13- حمزة بوسقل (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم).

14- بلال الودغيري (المغرب الفاسي).

15- محمد اسكندر (الدفاع الحسني الجديدي).

16- منتصر لهثيمي (الفتح الرياضي).

17- عبد الإله دعمر (كورنلا الإسباني).

18- أيمن موريد (ليغانيس الإسباني).

وكانت قرعة دورة الألعاب الإفريقية قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، وبوركينافاسو، ونيجريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ولد حميدو الاثنين 12 غشت 2019 - 22:53
كثرة المدربين اجورهم بالملايين بدون فاءدة كما لو ان الكرة تساهم في التنمية فكندا متقدمة و منتخبها متواضع
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2 - سعيد الألفة الاثنين 12 غشت 2019 - 22:57
بالتوفيق ان شاء الله يا جمال السلامي .
مدرب يتكلم قليلا و يعمل كثيرا عكس الشاكي الباكي و الدي "ينقز " من فرقة ل فرقة : الشاكي ربع قرن ولا زال لم يفز باية بطولة و المضحك يقولون مدرب كبير !!!..فما هو متداول عليه عالميا هو القول ان المدرب كبير إذا كانت البطولات التي حاز عليها كثيرة ..اما ان يكون CV فارغا..خاويا ..يصفر (من الاصفار و من الصفير ) فمن الكذب و البهتان ان نقول " كبير !! ..إلا إذا كنا نعني كبير في السن !!..هدا ممكن ..ممكن..
اما جمال السلامي وقد سجله التاريخ كاول مدرب مغربي يحرز على كاس الشان وهدا بحد ذاته انجاز غير مسبوق..
نتمنى لك التوفيق والنجاح و غدا مشرقا.
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