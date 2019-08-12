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الرئيسية | رياضة | بوميل يعزز "الأولمبيين" المغاربة بـ 3 لاعبين جدد

بوميل يعزز "الأولمبيين" المغاربة بـ 3 لاعبين جدد

بوميل يعزز "الأولمبيين" المغاربة بـ 3 لاعبين جدد
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 12 غشت 2019 - 21:04

وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، باتريس بوميل، اليوم الاثنين، الدعوة إلى ثلاثة لاعبين جدد، للدخول في التجمع الإعدادي الذي ستخوضه العناصر الوطنية ما بين 17 و27 غشت الجاري بالرباط، استعدادا للمباراتين اللتين ستجمعانه شهر شتنبر المقبل بالمنتخب المالي، برسم الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بمصر، والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على موقعها الإلكتروني أن الأمر يتعلق بمحمد بنحساين (حسنية أكادير) وبلال الصوفي (أولمبيك خريبكة) ونسيم تيتباه ( إف سي ميلهوس الفرنسي).

وفي ما يلي اللائحة الكاملة للاعبين المنادى عليهم:

المهدي بنعبيد (الفتح الرياضي)، أيوب بن الشاوي (الدفاع الجديدي)، عيسى السيودي (رجاء بني ملال)، زكرياء ناسيك ( شباب المحمدية)، أمير الحداوي، ومحمد الدويك، وزكرياء الوردي (الرجاء الرياضي)، أشرف داري (الوداد الرياضي)، عبد المنعم بوطويل (الجيش الملكي)، سفيان كركاش (مولودية وجدة)، حمزة بهاج (المغرب الفاسي)، محمد مورابيط (أولمبيك آسفي)، يوسف الفحلي ومحمد بنحساين (حسنية أكادير)، بلال الصوفي (أولمبيك خريبكة)، سعد أكوزول (ليل الفرنسي)، عبد الكبير عبقار (مالاقا الإسباني)، جواد الراجي (ليغانيس الإسباني)، يونس لشهب (ألميريا الإسباني)، إسماعيل بنكطيب (ليفانتي الإسباني)، محمد بوزيدي (إشبيلية الإسباني)، محمد الزرفاني (إسبانيول برشلونة الإسباني)، محمد ميزيان (ريال بيتيس بالومبي الإسباني)، أهدام كسان (نورويش سيتي الإنجليزي)، نسيم تيتباه (إف سي ميلهوس الفرنسي).

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