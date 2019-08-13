24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:44
|13:37
|17:14
|20:21
|21:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية
- 450 درهم لالتقاط صورة مع أفعى بجامع الفنا
- نيوزيلندا تشتري الأسلحة خشية "حوادث التطرف"
- المحكمة تأمر بسجن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجد بالنرويج
- كوكاس: الإعدام مجرد غريزة لانتقام المجتمع باسم تطبيق القانون
"سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية (5.00)
الحركة الإسلامية المغربية تفقد إبراهيم كمال .. بنكيران: مات مظلوما (5.00)
موسم الهجرة إلى "بلاد تودغى" .. عودة الجالية وطقوس أمازيغية (5.00)
- أطباء القطاع العام يشلّون المستشفيات ويقدمون "استقالة جماعية" - (88)
- كوكاس: الإعدام مجرد غريزة لانتقام المجتمع باسم تطبيق القانون - (80)
- الزفزافي: إحباط غياب العفو قاسٍ .. والعائلات لم تذق بهجة العيد - (54)
- العثماني يطالب وزراء الحكومة بترشيد النفقات وتشجيع الاستثمارات - (47)
- 450 درهم لالتقاط صورة مع أفعى بجامع الفنا - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زياش: انتظرت عرض بايرن قبل التمديد مع أياكس
أكد نجم كرة القدم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس الهولندي، أنه كان يرغب في مواصلة الانتظار حتى يتقدم نادي بايرن ميونيخ الألماني بعرض للتعاقد معه، لكن أياكس مدد تعاقده معه.
وأشار زياش، في مقابلة نشرتها صحيفة "ألجمين داغبلاد" الهولندية، أمس الاثنين، إلى أن الوضوح مع أياكس كان شيئا مهما، خاصة أن الانتقال لم يكن هدفا كبيرا بالنسبة إليه.
وأوضح زياش (26 عاما)، لاعب خط وسط أياكس والمنتخب المغربي، أنه أراد الانتظار حتى يتقدم بايرن بعرضه، لكنه استجاب في النهاية لرغبة أياكس في تمديد العقد.
وكان أياكس قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، تمديد عقد زياش حتى 2022 ليقطع بذلك الطريق على بايرن، الذي كان يعتبر زياش بديلا محتملا للاعب الألماني الدولي المصاب ليروى ساني، نجم مانشستر سيتي الذي أصيب مؤخرا خلال مباراة الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، بعدما كان مرشحا للانتقال إلى بايرن.
وقال زياش: "ولكن بالنسبة إلي وإلى أياكس، كان أمرا جيدا، ومهم أن نتحلى بالوضوح".
ولدى سؤاله من قبل الصحيفة الهولندية عما إن كان من المفترض أن يتخذ بايرن خطوات تجاه التعاقد معه، قال زياش: "بالفعل. أعتقد أن الجميع رأى ما قدمه أياكس في الفترة الماضية، وكيف كان دوري مع الفريق. الانتقال لم يكن أمرا مهما للغاية بالنسبة إلي".