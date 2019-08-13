زياش: انتظرت عرض بايرن قبل التمديد مع أياكس

هسبريس - د .ب .أ

أكد نجم كرة القدم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس الهولندي، أنه كان يرغب في مواصلة الانتظار حتى يتقدم نادي بايرن ميونيخ الألماني بعرض للتعاقد معه، لكن أياكس مدد تعاقده معه.

وأشار زياش، في مقابلة نشرتها صحيفة "ألجمين داغبلاد" الهولندية، أمس الاثنين، إلى أن الوضوح مع أياكس كان شيئا مهما، خاصة أن الانتقال لم يكن هدفا كبيرا بالنسبة إليه.

وأوضح زياش (26 عاما)، لاعب خط وسط أياكس والمنتخب المغربي، أنه أراد الانتظار حتى يتقدم بايرن بعرضه، لكنه استجاب في النهاية لرغبة أياكس في تمديد العقد.

وكان أياكس قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، تمديد عقد زياش حتى 2022 ليقطع بذلك الطريق على بايرن، الذي كان يعتبر زياش بديلا محتملا للاعب الألماني الدولي المصاب ليروى ساني، نجم مانشستر سيتي الذي أصيب مؤخرا خلال مباراة الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، بعدما كان مرشحا للانتقال إلى بايرن.

وقال زياش: "ولكن بالنسبة إلي وإلى أياكس، كان أمرا جيدا، ومهم أن نتحلى بالوضوح".

ولدى سؤاله من قبل الصحيفة الهولندية عما إن كان من المفترض أن يتخذ بايرن خطوات تجاه التعاقد معه، قال زياش: "بالفعل. أعتقد أن الجميع رأى ما قدمه أياكس في الفترة الماضية، وكيف كان دوري مع الفريق. الانتقال لم يكن أمرا مهما للغاية بالنسبة إلي".