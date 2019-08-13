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كُتّاب وآراء
بومهدي تكشف قائمة المنتخب لأقل من 20 سنة
كشفت مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، لمياء بومهدي، عن القائمة النهائية للعناصر التي ستشارك في الدورة ال12 الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب من 16 إلى 30 غشت الجاري.
وكانت قرعة دورة الألعاب الإفريقية قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وغينيا الاستوائية ومالي.
وضمت القائمة النهائية 18 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من:
- شيماء شاوني، نورة موادني، أميمة العمراني، حنان بارشي، صوفيا بوفتيني (شباب أطلس خنيفرة)
- زينب رضواني، نسيمة جواد (رجاء عين حرودة)
- نهيلة جامي، سلمى ستيتن (الفتح الرياضي)
- فدوى صالبي (نادي بلدية مكناس)
- سماح خرواش، أميمة طيار (جمعية شباب رجاء ايت اعزة)
- سكينة وهبي، زينب الروداني (جمعية نجوم المستقبل)
- خولة كنية (جمعية فتيات بنعمير لكرة القدم)
- فاطمة الزهرة عكيف (جمعية شباب نجوم العرائش)
- ضحى أحمامو (جمعية عين عتيق)
- أميمة هدية (جمعية المحمدية الحسنية الرياضية)