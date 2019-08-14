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كُتّاب وآراء
زياش والإدريسي يحصدان ثمار التألق بـ"الإيردفيزي"
شهدت التشكيلة المثالية عن الجولة الثانية بالدوري الهولندي الممتاز وجود ثلاثة لاعبين مغاربة، عقب تألقهم اللافت رفقة أنديتهم ومساهمتهم الكبيرة في حصولها على النقاط الثلاث بفضل عطائهم الكبير فوق أرضية الميدان.
وحسب مؤشر "سوفا سكور"، المتخصص في تقييم الدوريات والمسابقات الكروية العالمية، فقد جرى اختيار الثلاثي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام، وأسامة الإدريسي، نجم أزد الكمار، وعبد الرحمان حراوي، لاعب سبارتا روتردام، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الثانية بالإيردفيزي.
وجاء اختيار أسامة الإدريسي بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه ألكمار إلى الفوز على فالفيك بثنائية نظيفة، بينما سجل عبد الرحمان حراوي هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز ناديه بأربعة أهداف مقابل واحد على حساب فينلو، كما تألق حكيم زياش بشكل لافت وقاد أياكس إلى تحقيق فوز كبير أمام إمين بخمسة أهداف دون رد حيث سجل الهدف الثاني للنادي الهولندي وأعطى تمريرة حاسمة.
واختير حكيم زياش كأفضل لاعب في الدوري الهولندي الممتاز عن الجولة الثانية بعدما حصل على أعلى تقييم ونال 9.6 نقط كأبرز لاعب في الأسبوع، بينما يتصدر أسامة الإدريسي صدارة ترتيب الهدافين بعدما سجل 3 أهداف منح بها ست نقاط لفريقه مكنته من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري إلى حدود الجولة الثانية.