مارسيليا يتراجع عن استقطاب "مهاجم الأسود" بوفال

أوعنا بلعيد

تراجع فريق مارسليا الفرنسي لكرة القدم عن رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب ساوتهامبثون الإنجليزي، وضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعدما كان مرشحا بقوة لحمل قميص نادي الجنوب الفرنسي.

وحسب مصادر فرنسية، فقد رفض البرتغالي أندري فيلاس بواش، مدرب فريق مارسيليا الفرنسي، التعاقد مع سفيان بوفال، بعدما اقترحت إدارة النادي استقدام المهاجم المغربي لتقوية الخط الأمامي والاستفادة من خبرته وتجربته.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المكتب المسير لفريق الجنوب الفرنسي كان يسعى إلى استغلال الوضعية الحالية لمهاجم الأسود رفقة ناديه الإنجليزي، من أجل إقناعه بالعودة إلى الليغ 1؛ غير أن التعاقدات التي أبرمتها الإدارة في الوقت الحالي جعلت النادي الفرنسي يغض الطرف عن التعاقد مع سفيان بوفال، بتوصية من المدرب.

وكان اللاعب سالف الذكر، الذي لعب الموسم المنصرم كمعار من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي لنادي سيلتا فيغو الإسباني وشارك بقميصه خلال 35 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وكان وراء أربع تمريرات حاسمة، قريبا من الانتقال إلى الدوري الفرنسي؛ غير أن مستقبله غير واضح في الوقت الحالي، سواء بالاستمرار مع فريقه الإنجليزي أو خروجه لخوض تجربة جديدة.

وشارك سفيان بوفال، نهاية الأسبوع، خلال المباراة الأولى لناديه هذا الموسم برسم الجولة الأولى بالبريميليغ عندما اعتمد المدرب على خدماته كلاعب بديل في المواجهة التي انتهت بهزيمة ساوتهامبثون بنتيجة كبيرة (3-0) أمام مضيفهم بيرنلي.

جدير بالإشارة إلى أن بوفال كان حاضرا رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا، التي أقيمت بمصر خلال المسابقة التي عرفت خروج الأسود من دور الستة عشر على يد منتخب البنين.