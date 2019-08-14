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كُتّاب وآراء
المغربي بوجلاب يقترب من العودة إلى ملعب شالكه
ينتظر أن ينضم المغربي نسيم بوجلاب إلى تداريب فريقه شالكة الألماني، الأسبوع المقبل، عقب الإصابة التي ألمت به وحرمته من مداعبة الساحرة المستديرة لمدة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام.
وعانى الفريق الملكي الألماني من إصابة ثلاثة من لاعبيه، وهم: نسيم بوجلاب وماركوس شوبرت وأوزان كاباك، حسب الموقع الرسمي.
وأوضح فريق شالكة أن المغربي بوجلاب، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، سيغيب عن الميادين لمدة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام بسبب إصابة في محجر العين؛ في ما سيغيب الحارس شوبرت، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، عن الملاعب لبعض الوقت بسبب كسر في عضلة الفخذ.
وأضاف الفريق أنه من غير المتوقع أن يعود الوافد الجديد المدافع كاباك، 19 عاما، قبل استراحة المباريات الدولية في نهاية غشت الجاري، بعد إصابته في القدم أثناء التدريبات.
وقدم النجم المغربي القادم بقوة أداء لافتا رفقة ناديه خلال المباريات الودية والتحضيرية، بعدما تألق وساهم في تسجيل بعض الأهداف وصناعة أخرى كما يعول عليه الطاقم التقني كثيرا خلال الموسم الجديد.
يشار إلى أن بوجلاب، متوسط ميدان شالكة، كان قد أكد، في تصريحات صحافية سابقة، استعداده للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني في المستقبل إن تمت المناداة عليه لحمل قميص الأسود.